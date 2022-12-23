AKP İstanbul İl Başkanı'ndan İmamoğlu'na verilen cezaya: Tepkileri makul görüyorum

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sözcü'nün Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ile görüştü.

Sözcü'den Batuhan Serim'in haberine göre, Kabaktepe, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak kararını şöyle değerlendirdi:

"Herkes mahkemenin aldığı kararı kendi zaviyesinden değerlendirir; doğru bulur, haksız bulur. Mahkeme kararına verilen tepkilerin hepsini makul görüyorum; karşı çıkanı da, savunanı da. Ben üç kategoride bakıyorum. Bir, olayın siyasi tarafı var. İki, etik ve ahlak açısından bakıyorum. Üç, hukuk açısından bakıyorum. Olay çıktığında biz açıklamalarımızı yaptık, ben de sosyal medya aracılığıyla yaptım, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik."

İmamoğlu döneminde İBB'de 15 binin üzerinde insanın işten çıkarıldığını iddia eden Kabaktepe, “Bunların ekseriyeti sosyal medyada Tayyip Erdoğan'ı beğendiği için. Dolayısıyla bu tutarlılık noktasında bir eksiklik görüyoruz” dedi. AKP İl Başkanı, erken seçim tartışmaları için de, “Kişisel olarak erken seçim beklentim yok. Haziran ayında yoğunluk var. Okulların tatil olması, üniversite sınavları… Belki erken seçim gibi değil de 5-10 gün ileri, geri kaydırma tartışmaları zaman zaman oluyor. Ama ben beklemiyorum. Kesin olur ya da olmaz diyemiyorum” değerlendirmesini yaptı.