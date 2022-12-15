AKP İstanbul İl Başkanı'ndan 'İmamoğlu'na mahkumiyet' açıklaması

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen mahkumiyet kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kabaktepe Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Devam etmekte olan bir davayı, nihai bir kararmış gibi duyurarak kendi iç çekişmelerinin hesaplaşma aracı yapanları ibretle izliyoruz. Aziz milletimiz şahittir ki AK Parti, hiçbir zaman siyaset dışı alanlardan güç devşirme peşinde olmamıştır" ifadesini kullandı.

Kabaktepe açıklamasında şunları kaydetti:

"AK Parti'nin siyaset anlayışında, siyasi rakipleri ile sandıkta rekabet etmenin dışında herhangi bir yöntemi yoktur. Partimiz bugünlere mahkeme tutanaklarıyla değil, sandık sonuçları ile gelmiştir.

AK Parti, bu davanın taraftarı ya da müdahili değildir. Bizim yegâne gücümüz milletimizin iradesidir. Bu güç, sahne arkasındaki masalardan ve pazarlıklardan değil, milletimizin büyük teveccühü ve desteğinden gelmektedir.

Bizler geçmişte olduğu gibi şimdi de bu teveccühe mazhar olmaya çalışırken birilerinin mahkemenin mahkumiyet kararını büyük bir sevinçle kutlamasının takdirini aziz milletimizin ferasetine bırakıyoruz."