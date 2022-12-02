AKP ile CHP’nin 60 maddede uzlaştığı Anayasa önerisi

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, “9 başlıkta 84 maddelik Anayasa Değişikliği önerisi hazırlandı. Ancak uzlaşma ile çıkarılması gereken Anayasa değişikliği için TBMM'de uzlaşma olacağına ilişkin işaret yok” dedi.

Saygı Öztürk bugünkü yazısında Cemil Çiçek'in TBMM Başkanlığı döneminde adımını attığı ortak anayasa hazırlığını hatırlattı. Öztürk şunları kaydetti:

“İlk başta 30 Anayasa hukukçusu bir araya gelip Meclis'in sıfırdan Anayasa hazırlayıp hazırlayamayacağını tartıştı. 30 hukukçudan 28'i hazırlayabileceği konusunda görüş belirtti. Her siyasi partiye, Anayasa çalışmalarıyla ilgili danışman alma yetkisi tanındı. Bunların parası da TBMM tarafından karışlandı. Görüşleri, bakışları farklı olsa bile tam 60 maddede değişiklik yapılması konusunda bütün partiler uzlaştı. Anayasa Komisyonu üyeleri 13 yerde bölge toplantıları yaptı. Gidilen yerlerde sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alındı. Taslağa son şekli verildi. Buna göre 60 maddenin partilerin ortak kararıyla hemen çıkarılması mümkün olacaktı. Hatta yargı ile ilgili bölümlerde de uzlaşma sağlanmıştı. Ancak işin içine hukukçu dışındaki bazı siyasetçiler karıştı ve o değişikliklerin yapılması engellendi. Anayasa değişikliğiyle ilgili 32 bin sayfa tutan notlarda her kesimin görüşleri yer aldı.”

“Şimdi yine Anayasa değişikliği siyasi partilerin gündeminde” diyen Öztürk, “Aslında bütün dokumanlar hazır. Ancak yine bölge toplantıları yapılacak, yine sivil toplum kuruluşları ve hukukçuların görüşleri alınacak. Yani elde bulunan, özenle, emekle hazırlanmış, TBMM arşivinde bulunan belgelerden yararlanılmayacak” ifadelerini kullandı.

Öztürk yazısının devamında da Cemil Çiçek’in Adalet Bakanlığı döneminde “Siyasetin Finansmanı” konusunda hazırladığı yasa tasarısını şöyle hatırlattı:

“Tasarı Genel Kurul'a kadar indi. Ancak ne olduysa oldu, kanunlaşması engellendi. Oysa bu yasa çıkarılmış olsa siyaset şeffaflaşacak, güven duyulacak. Bazı siyasetçiler, seçilebilmek için milyarlarca lira harcıyor. Bunun kaynağı nedir bilinmesi gerekiyor. Aslında Cumhurbaşkanlığı seçiminde siyasetin finansmanı için bir şeffaflaşma dönemi başlamıştı. Onunla sınırlı kaldı.”

Öztürk, “Seçim döneminde siyasetçiye sponsor olanlar, bunun karşılığını kat kat alıyor. Bu bazen ihale, bazen kat, bazen rant olarak değişiyor. Kaynağı belli olmayan paraların artık siyasette yeri olmamalı. Kimden ne yardım alındıysa bunlar ortaya konulmalı. Böyle bir yasa çıkarılır mı? Biraz zor gözüküyor” görüşünü ifade etti.

“Önemli düzenlemelerden birisi de ‘Siyasi Etik Yasası’dır” diyen Öztürk, şunları kaleme aldı:

“Siyasi etik konusunda AKP adına Köksal Toptan, CHP adına Oktay Ekşi, MHP adına Sümer Oral, HDP adına Adil Zozani yasa teklifi hazırlamıştı. Bütün siyasi partilerin ittifakıyla hazırlanan yasanın geçmesinde de bir engel yoktu. Ancak yine birileri bir şeyler buldu. İşi olanların zamanında bunu tasfiye edemeyecekleri gerekçe gösterildi. Oysa yasaya bir geçici madde konulup süre belirtilir ve bu gerekçe ortadan kaldırılırdı. 6'lı masanın ilk çıkarmak istediği ‘Etik Yasası’na bakalım kimin, hangi gerekçelerle karşı çıkacağını zamanı geldiğinde öğreneceğiz. Siyasi Partiler Kanunu'ndan hep ‘Lider sultası var’ diye şikayet edilir. CHP'nin Anayasa değişikliğine bağlı olarak Siyasi Partiler Kanunu'nda da değişiklik amaçlanıyor. Yani lider sultasının ortadan kaldırılması amaçlanıyor.”

Öztürk son olarak, “6'lı masanın gündeme getirdiği her konuda tartışma, şikayet var. Bunların kaldırılması için seçim bir fırsattır” dedi.