AKP ilçe başkanı polise parti broşürü taşıttı

AKP Yenişehir ilçe başkanı Nupel Kaya bayram öncesi Kooperatifler Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.
Pazar esnafıyla buluşan Nupel Kaya'nın sosyal medyada paylaştığı görüntüler tartışma yarattı.
Fotoğrafta Kaya'ya ziyareti sırasında eşlik eden polisin elindeki çanta dikkat çekti. Çantada AKP'ye ait propaganda broşürleri bulunduğu anlaşıldı.
Bu görüntüler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un yanındaki kadın polise şemsiye tutturup çantasını taşıttığı anları akıllara getirdi.