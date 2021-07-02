AKP ilanla ilçe başkanı arıyor

AKP Şanlıurfa İl Başkanlığı Twitter hesabından Ceylanpınar ilçe başkanı olmak isteyenlerin başvurmaları için bir duyuru yayınladı.

ANKA'nın haberine göre AKP Şanlıurfa İl Başkanlığı bir süredir görevden alınacağı iddia edilen Ceylanpınar İlçe Başkanı Halid Şimşek’in yerine atanacak ismi belirlemek için sözkonusu duyuruyu yayınladı.

AKP Şanlıurfa İl Başkanlığı’nın Twitter hesabından bugün yapılan paylaşımda “DUYURU!!! Ceylanpınar İlçe Başkanı olmak isteyen vatandaşlarımız 03.07.2021 (Cumartesi) günü saat 12:00'a kadar özgeçmiş bilgilerini [email protected] adresine yollayarak, (0414) 216 84 03 numarasını arayarak veya İl Başkanlığımıza gelerek şahsen başvuruda bulunabilirler” denildi.