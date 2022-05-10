AKP İl Başkanlığı'nın resmi hesabı cinsel içerikli sayfaları takibe aldı

AKP Sivas İl Başkanlığı'nın resmi Twitter sayfası iki ayrı cinsel içerikli sayfayı takibe aldı.

Cinsel içerikli videolar paylaşan sayfaların takip edilmesi tepki çekerken, AKP Sivas İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "AK Parti· Sivas İl Başkanlığımızın resmi twitter hesabının farklı içerikli başka hesapları takip ettiğine dair bazı sayfalarda haber yapılmıştır. Bu konu hakkında Sivas Emniyet Müdürlüğü kriminal şubeye başvurumuzu yapmış bulunmaktayız. Olayla ilgisi olan kişi veya kişilerin gerekli· cezayı almaları için hukuki· alanda konunun takipçisi olacağız" ifadesi kullanıldı.



