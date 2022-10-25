AKP il başkanlığını bile geride bıraktı! Diyarbakır Valiliği'nden 'Spas Diyarbakır' mesajı

Karar yazarı Akif Beki, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’a ziyareti öncesi valiliğin vatandaşlara 10 gün boyunca SMS attığını yazdı. Beki, “Valiliğin, AK Parti’yi solladığını” söyledi.

Beki’nin bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Diyarbakır Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını solladı bile. SMS ile Diyarbakırlılara ulaşma gücü sayesinde... Herkese attıkları şu kısa mesajı, gazeteci Ferit Aslan'ın paylaşımlarında gördüm.

"Teşekkürler Diyarbakır! Spas Diyarbakır! Bugün onbinlerce hemşehrimizle Diyarbakır'a yapılan eserlerin açılış töreninde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ile gönül gönüle olduk."

10 gündür sürüyormuş meğer bu mesaj çığırtkanlığı. Önden attıkları mesajlarsa çok daha coşkulu havada. İşte telefonlara düşen resmi çağrılardan bir örnek size, miting cazgırlarını aratıyor mu hiç:

"Gönüllerimiz yarın buluşuyor! Cumhurbaşkanımız Diyarbakır'a geliyor... Açılışı yapılacak hizmetler büyük, Özlemimiz çok daha büyük! Tüm halkımız davetlidir. Başım gözüm üstüne."

Valiliğin Twitter hesabına da göz attım. Davete icabetle toplananların fotoğraflarını koymuşlar. Meydanda, AK Parti bayrakları ve partizan pankartlar görülüyor. Erdoğan, muhalefete vermiş veriştirmiş, bol bol seçim propagandası yapmıştı. AK Parti İl Başkanlığı, Valiliğin bu cevvaliyeti, bu gayretkeşliğiyle taca çıkarıldığını fark etmiyor mu! Misyonu devralınmış, kepenk kapatsa yeridir."