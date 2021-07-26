AKP İl Başkanlığı binasında intihar girişimi

AKP Bursa İl Başkanlığı binasında intihar girişimi. 

Haber Merkezi

AKP Bursa İl Başkanlığı binasında intihar girişimi. Günboyu Gazetesi yazarı Levent Özeren o anları paylaştı. 