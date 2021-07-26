AKP Bursa İl Başkanlığı binasında intihar girişimi. Günboyu Gazetesi yazarı Levent Özeren o anları paylaştı.
#SonDakika— Levent Özeren (@lvntozrn) July 26, 2021
AKP Bursa İl Başkanlığı binasında intihar girişimi. pic.twitter.com/EqLW0rZiWi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
AKP İl Başkanlığı binasında intihar girişimi
AKP Bursa İl Başkanlığı binasında intihar girişimi.
Haber Merkezi
AKP Bursa İl Başkanlığı binasında intihar girişimi. Günboyu Gazetesi yazarı Levent Özeren o anları paylaştı.
#SonDakika— Levent Özeren (@lvntozrn) July 26, 2021
AKP Bursa İl Başkanlığı binasında intihar girişimi. pic.twitter.com/EqLW0rZiWi