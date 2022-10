AKP İl Başkanı'ndan PKK açıklaması: 'Her CHP'li evinden bir kişi gönderse yeter'

AKP Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, sosyal medya hesabından “PKK, dağ kadrosu için TerörİT bulamıyormuş! Dert ettikleri şeye bakın. Her CHP'li evinden bir kişi gönderse yeter” şeklinde paylaşım yaptı.

CHP Bayburt İl Başkanı Adil Uzunhan bir basın toplantısı düzenleyerek Polat'ın bu sözlerine sert çıktı.

Çaresizliğin göstergesi

Sözcü'den Elif Çavuş'un haberine göre CHP Bayburt İl Başkanı Uzunhan, paylaşıma tepki göstererek “Geçtiğimiz günlerde Mersin'de yüreğimize ateş düşüren hain bir saldırı gerçekleşti. AKP İl Başkanı yüreğimize bir ateş gibi düşen şehidimiz üzerinden kirli bir siyaset yapmaktadır. İl başkanının bu açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Bu acıyı istismar etmek, buradan bir siyaset çıkarmaya çalışmak en basit deyimle AKP kadrolarının tükenmişliğinin ve çaresizliğinin göstergesidir. Oysaki Mersin saldırısını gerçekleştiren hain, AKP kadrolarının onayı ile cezaevinden salıverilmiştir.” dedi.

'Haddini bil, özür dile'

AKP İl Başkanı Polat'ın CHP'nin tüm kadrolarından ve seçmenlerinden özür dilemesi gerektiğini ifade eden Uzunhan, şöyle konuştu:

*Geçmişte kimlerle yol yürüdüğünüz, kimlerle el ele boy boy fotoğraflar verdiğiniz, kimlere methiyeler dizdiğiniz gün gibi apaçık ortadadır. Tarih affetmez, arşiv affetmez.

*20 yıldır iktidarda bulunan partiniz bu ülkenin değerlerine, geleneklerine aykırı şekilde ısrarla bölücü, ayrımcı ve yıkıcı dil kullanmaktadır.

*Sizin kullandığınız bu çukur dilin seviyesine hiçbir zaman inmeyeceğiz. Polat'ı uyarıyoruz; haddini bil ve bu ülkenin vatanseverlerinden bir an önce özür dile, CHP’nin her bir yöneticisinden ve her bir seçmeninden özür dile.

Suç duyurusunda bulundular

CHP Bayburt İl Başkanlığı yönetimi, AKP İl Başkanı Hacı Ali Polat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. AKP İl Başkanı Polat, hakaret içeren paylaşımını kaldırdı.