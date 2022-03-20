AKP içindeki kavga sosyal medyaya döküldü

İnternethaber sitesi yazarı Osman Diyadin, sosyal medya hesabı üzerinden AKP içindeki tartışmaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Diyadin, “Bir dostum diyor Kİ; ‘Millet AK Partiye oy vermek için bahane arıyor ama parti ile hükümet birlikte çalışamıyor!’ Haksız mı? Yani diyor ki; Başkan Erdoğan ve bakanları çalışıyor, milletin gönlünü almak İÇİN koşuyor. Fakat AK Parti vekili, teşkilatı, bld’si, yönetimi yatıyor!” dedi.

Bu sözlere yanıt AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan geldi.

Tayyar “Osman kardeş, o dostuna söyle; kimi bakanların kırıp döktüklerini sahada o beğenmediği teşkilatlar topluyor. Üstelik maaş almıyorlar, elektrik/doğalgaz/akaryakıt faturasını ceplerinden ödüyorlar" ifadesini kullandı.