AKP içi şantaj: 'AK Parti’ye operasyon çeken kuş, bakın içeriden nasıl yemleniyor'

Hak-İş'e bağlı Hizmet- İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, 14’üncü Olağan Genel Kurulu öncesinde adaylığını açıklarken Hizmet- İş ve Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan hakkında şantaj iddiasını gündeme getirdi.

Öz, “Sayın Genel Başkanımızın talebi ile yönetim kurulundan Ankara Kuşu hesabına 50 bin euro para ödendi. 'Peki niye ödendi?' diye sordum o yönetim kurulunda. İtirazlarıma rağmen ödendi. İtiraz eden bir kişi daha oldu o yönetim kurulunda. Niye ödendi bu para? İnsan Twitter infazcısına neden para öder? Eğer bir açığın varsa kendi hesabından vereceksin, eğer bir sorunun varsa kendi imkanlarınla çözeceksin. Ama anladım ki Ankara Kuşu üzerinden bize de operasyon yapılacakmış, biz de terbiye edilecekmişiz” ifadesini kullandı.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "İlk gündem sendika/şantaj dosyası, bekleyelim’ demiştim. Ve Kuş’un bir tüyü daha koptu. Görev sırası yargıda. İddianın sahibi: Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz. İddia: Hizmet İş Genel Başkanı ve Hak İş Konfederasyon Başkanı Mahmut Aslan’ın önerisiyle yönetimden Ankara Kuş’una 50 bin avro ödenmesi. Vay beee! AK Parti’ye operasyon çeken kuş, bakın içeriden nasıl yemleniyor" dedi.

Ankara Kuşu adlı Twitter hesabı iddiaların ardından şu paylaşımı yaptı:

"Hakkımda düzenli olarak yürütülen yıpratma kampanyalarına dün gece yenisi eklenmiş. Gün içerisinde suç duyuruları ve tazminat davaları açılmış olur. Dava açıyorum, avukatlarının savunmaları şu oluyor; müvekkilimiz yerli ve millidir. Müvekkilimizin 15 temmuzdaki duruşu bellidir."