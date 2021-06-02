AKP, İBB'yi böyle soymuş: Tam 106 milyon dolar buhar oldu!

AKP döneminde İBB'ye ait olan bir arsa önce özel bir şirkete 25 milyon liraya satılıyor, ardından bu arsaya imar izni veriliyor. İmar izni verilince değeri kat kat artan arsa bu kez İBB tarafından 430 milyon liraya şirketten satın alınıyor.

İBB geri aldığı arsanın imar iznini de kaldırıyor ve arsanın fiyatı 10 milyon dolara iniyor.

Oysa İBB arsayı şirketten geri aldığında ödediği miktar dönemin kuruyla tam 116 milyon dolardı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sürece ilişkin şu açıklamayı yaptı: