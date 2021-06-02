AKP, İBB'yi böyle soymuş: Tam 106 milyon dolar buhar oldu!

AKP döneminde İBB'ye ait olan bir arsa önce özel bir şirkete 25 milyon liraya satılıyor, ardından bu arsaya imar izni veriliyor. İmar izni verilince değeri kat kat artan arsa bu kez İBB tarafından 430 milyon liraya şirketten satın alınıyor.
İBB geri aldığı arsanın imar iznini de kaldırıyor ve arsanın fiyatı 10 milyon dolara iniyor.
Oysa İBB arsayı şirketten geri aldığında ödediği miktar dönemin kuruyla tam 116 milyon dolardı.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, sürece ilişkin şu açıklamayı yaptı:
- Şimdi size İçişleri Bakanlığı tarafından el konulan, eski İBB yönetimi tarafından satın alınan bir arsanın soruşturma dosyasının detaylarını aktaracak ve 106,5 milyon doların nasıl buharlaştığını anlatacağım.
- 2011 yılında Fatih’te Vatan Caddesi'nde yeşil alan olan bir arsa özel bir şirket tarafından 25 milyon liraya satın alınıyor.
- Daha sonra, yeşil alan olan bu arsa için İBB’den imar izni çıkarılıyor. Bu yöntemle, İstanbul’un göbeğindeki bu alan inanılmaz derecede değerleniyor.
- İBB, 25 milyon liralık arsaya imar izni vererek değerini katlıyor ve arsayı 2017 yılında imarlı haliyle 430 milyon liraya o şirketten satın alıyor. Şirket 25 milyona aldığı arsayı İBB'ye 430 milyona satmış oluyor.
- İBB 430 milyona aldığı arsayı ne yapıyor dersiniz? Tekrar imar değişikliği ile eski haline -yeşil alana- çeviriyor. Yani kendi malını değersizleştiriyor.
- Ekrem İmamoğlu yönetimindeki yeni İBB yönetimimiz TSKB Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi’ne değerleme raporu hazırlatıyor. Rapora göre arsanın bugünkü değeri: 10 milyon 381 bin dolar.
- 430 milyon liraya alındığı gün ise İBB kasasından 116 milyon 870 bin dolar çıkmış oluyor. Yani 106,5 milyon dolar buharlaştırılıyor.
- Yeni İBB yönetimi tarafından bu dosya İçişleri Bakanlığı müfettişlerine teslim ediliyor. Bu kadar aleni, bu kadar çıplak bir dosyadır bu. Bakalım, bakanlığımız bu dosya için ne karar verecek?