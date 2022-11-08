AKP-HDP görüşmesi: 'Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gittik'

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, anayasa değişikliği teklifi için AKP'nin HDP'yi ziyaret etmesinin ardından başlayan tartışmalara ilişkin olarak, "Bu ziyaret üzerinden Cumhur İttifakı’nda bir çatlak ya da kriz olma ihtimali bence sıfır" dedi.

Alçı yazısında, "AK Parti ve MHP bir devlet ittifakı içinde olmakla birlikte farklı iki parti olduklarının altını bu meselede ısrarla çiziyorlar.AK Parti muhafazakar-demokrat ve İslami vurgusu daha yüksek ama milliyetçi, yerli ve milli olarak kendini tanımlayan bir parti. MHP ise öncelikle Türk milliyetçisi, Atatürkçü ama aynı zamanda muhafazakar, ülkücü bir parti olarak tanımlıyor kendisini. Elbette aralarında farklar var. Ha uzun zamandır bu farklara işaret edilmediği ve iki parti giderek benzeştiği için “Birlikte yol yürüsek de aslında iki ayrı partiyiz” vurgusu yapmaları dikkat çekici ama öte yandan ortada kriz çıkaracak bir durum olmadığının da kanıtı bu hatırlatma" ifadesini kullandı.

Alçı şunları kaydetti:

"AK Parti’nin ileri gelen isimlerine sorduğumda ziyaret ile ilgili şunları söylediler:

“Nagehan Hanım biz HDP’ye ittifak teklif etmedik, bakanlık da teklif etmedik, gel beraber seçime gidelim de demedik. Anayasal bir düzenleme yapmak istiyoruz ve mecliste grubu olan bir parti HDP. Bu değişiklik için onlara da gitmekten doğal ne olabilir? HDP’yi yok sayarak bu düzenlemeyi yapamayız. Kaldı ki bu düzenleme ötesinde konuşulan hiçbir şey olmadı, ne başka bir vaadimiz söz konusu ne de herhangi bir pazarlık.”

AK Parti önce MHP sonra CHP sonra HDP sonra da İYİ Parti’nin kapısını çaldı. Peki ilk ziyaret edilen MHP’nin daha sonra HDP’ye gidileceğinden haberi yok muydu? Bu soruya yönelik şu cevabı aldım: “Özel olarak konuşulmadı ama elbette bu düzenleme için tüm partilerin desteğini almak üzere temas kuracağımız biliniyordu.” Şunu da hatırlatayım: AK Parti’nin yetkili isimleri bir hususun altını ısrarla çiziyorlar: "Kimse kendi başına iş yapmadı, yapmaz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile gittik."

Peki HDP, AK Parti’nin getirmek istediği başörtüsü ve aile düzenlemesine nasıl bakıyor? HDP talebi makul görmüş. Aldığım bilgilere göre başörtüsü ile ilgili düzenlemeye olumlu, aile ile ilgili düzenlemeye ise mesafeli bakıyor HDP yönetimi. Yani HDP kapıyı kapatmıyor değişiklikle ilgili.

İYİ Parti’den de net bir ret beklemiyorum. Bu durumda tek keskin hayır CHP’den. Ancak hatırlatayım gizli oy olacağı için parti bir blok halinde hareket etmeyebilir Gelelim MHP’ye ve Devlet Bahçeli’nin bugünkü grup konuşmasına… MHP’deki hava şu: AK Parti ayrı bir parti. Her konuda aynı düşünmemiz beklenemez. Bir anayasa değişiklik paketi için onlar tüm partilere gidebilirler ama biz HDP’ye gitmeyiz. Onların gitmelerine de karışmayız. Ancak onlar da bizim gitmeyeceğimizi bilirler.

Bu arada MHP’de CHP ile ilgili şu yorumu yapanlar da var: “CHP bize göre giderek HDP’lileşiyor. CHP ile HDP'nin siyaset felsefesi tamamen aynı hale gelmeye başladı ama bu böyle diye CHP’ye de gitmemek olur mu?”

Kısacası benim kişisel kanaatim bugün Sayın Bahçeli’nin HDP ziyaretine değinmeyeceği, es geçeceği ya da beklendiği gibi sert değil, yumuşak dokunuş yapacağı yönünde."