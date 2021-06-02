AKP hazırladığı seçim paketini MHP’ye sundu

Başkanlık rejimine geçişle birlikte değiştirilmesi her zaman gündeme gelen seçim yasası ile ilgili somut adımlar iktidar partisi ve ortağı MHP tarafından atılıyor.

AA'nın aktardığına göre, AKP Merkez Yürütme Kurulunca (MYK) geçen yıl, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hayata geçirilmesinin ardından seçim mevzuatında gerekli uyum düzenlemelerini yapmak üzere Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında oluşturulan komisyonun hazırladığı metin MHP’ye gönderildi.

AKP Merkez Yürütme Kurulu’nun geçen haftaki toplantısında AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MYK üyelerine sunulan taslak, önce MHP ile müzakere edilecek. Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı başkanlığındaki AKP heyeti ve MHP’den bir heyetin ortak toplantısında son şekli verilecek metin, ardından genel başkanların onayına sunulacak.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yapacağı son incelemenin ardından çalışma, diğer siyasi partilerle paylaşılacak.

'Seçim barajı yüzde 5'e çekilecek' görüşü

28 Mayıs’ta AKP, Seçim ve Siyasi Partiler Yasası değişikliği çalışmalarını tamamlamıştı.

MHP olası talepleri de dikkate alınarak ‘seçenekli’ hazırlanan öneri paketinde, başlangıçta yüzde 7 olarak öngörülen seçim barajının yüzde 5’e indirilmesi görüşü ağırlık kazanmıştı.