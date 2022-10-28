AKP halkın parasıyla lüks 'hamam' yaptırıyor

AKP iktidarı 20 yıllık iktidarı boyunca kamuya ait arazileri, fabrikaları, lojmanları, sosyal tesisleri ve otelleri özelleştirme yoluyla satarken, şimdi de kamu bütçesiyle lüks bir hamam inşa edecek.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, Ankara Kızılcahamam’da inşa edilecek büyük hamam projesi kimselere duyurulmadan gizli kapaklı ihale edildi.

Yaklaşık maliyeti 241 milyon 192 bin 136 lira olarak hesaplanan ve “Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Hamam Binası Yapım İşi” adı verilen projenin ihalesinin 23 Eylül 2022 günü yapıldığı anlaşıldı. İlana çıkılmadan, özel olarak davet edilen 4 firmanın katıldığı ihale, Ottotek İnşaat’a 240 milyon liraya verildi.

Jet hızıyla sonuçlandırılan ihalenin sözleşmesi 17 Ekim’de imzalandı. Sözleşmeye göre 26 Ekim’de başlayan hamam inşaatı, 27 Nisan 2024’te tamamlanacak.

İhale yapılıp süreç tamamlandıktan sonra AKP’li Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, geçtiğimiz günlerde projeyle ilgili bazı bilgileri paylaştı.

Acar, “İşte karşınızda aylardır yayınlamak için heyecanla beklediğimiz, 2 yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığımız cennet ilçemizin adına yakışır; KIZILCA'HAMAM PROJEMİZ. Projenin hazırlanmasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile ekibine ve Belediye çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum” diyerek duyurduğu projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

-12 bin136 metrekare inşaat alanı,

-Gün ışığı ile aydınlanan hamamları,

-Kapalı ve açık otoparkları,

-28 adet fonksiyonel özel aile banyosu,

-14 adet dükkan,

-Özel Gelin ve VIP Hamamları,

-Termal Havuzları,

-SPA bölümü ve daha pek çok fonksiyonel alanları