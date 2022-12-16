AKP Grup Başkanvekili'nden İmamoğlu açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CNN TÜRK canlı yayınında Dicle Canova'nın gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Zengin, seçimin ne zaman yapılacağına ilişkin olarak mayıs ayını işaret etti.

Seçim tarihi ile ilgili konuşan Zengin, "Seçim nisandan sonra olacak. Mayıs'ta olursa buna erken seçim denmez. Seçim öne gelirse de 1-2 hafta gelebilir." şeklinde konuştu.

Başörtüsü için verilen anayasa değişikliği teklifi ile ilgili de konuşan Zengin, "Muhalefete bir ziyaret turu daha yapacağız. Yılbaşından sonra bu ziyaretleri yapacağız. HDP'ye gideceğiz. İlişki zeminlerini doğru oturtmak lazım. Meclis'te oldukları için bunları zaten Meclis'te yapıyoruz" dedi.

Zengin, teklifin referanduma götürülüp götürülmeyeceği ile ilgili ise şunları söyledi:

"Ben Meclis'te kabul edileceğini düşünüyorum. Ben bugüne kadar hiçbir siyasi partinin yasaklayalım dediğini görmedim. Bizim amacımız sadece ve sadece sorunu çözmek. 400'ün üzerinde bir reyle geçerse, doğru olan referanduma götürmemektir. Artık itiraz olmayan bir konu olsun. Bu konunun tescilini Meclis yapsın istiyoruz. Referanduma gitmeden çözüleceğini düşünüyorum.

Bir kadını bir haktan yararlanması için başı örtülü ya da açık bir sınırlamaya tabi olamayacağı belirtiliyor. Bir sitede ev kiralayacaksınız size ev veremiyor, havuza gideceksiniz size izin vermiyorlar. Dini inançla ilgili bir kaygı varsa, aynı kaygıyı giyinmemeye yönelik de olması gerekiyor. Amaç kadınların başı açık ya da kapalı hiçbir uygulamaya tabi olmaması. Evlilik birliğinin bir kadın ve bir erkeğin hukuki sözleşmesi olarak kanun teklifine koyduk."

İmamoğlu'na verilen ceza

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ile ilgili de yorumlardan bulunan Zengin, "Bugün bu karar kesinleşmeden var olmuş gibi hareket içinde olmak hakikaten büyük haksızlık" diye konuştu.

Zengin şöyle devam etti:

"İBB Başkanı seçildiği günden itibaren kendi siyasi duruşuyla, Cumhurbaşkanımız arasında bir korelasyon kurmaya çalışıyor. Herhalde imreniyor, öyle bir hikayesi olsun istiyor. Ama herkesin hikayesi biricik. Tayyip Erdoğan'ın hikayesi ona özgü, onun için biricik. Eğer bir hikaye isteniyorsa, herkes kendi hikayesini kendi yazmalı. Akşener, buradan İmamoğlu'nun adaylığını sivriltiyor."