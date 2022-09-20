'AKP Genel Merkezi’nde telaş var, makas kapanıyor'

İsmail Saymaz Halk TV'deki "Beştepe 'CHP Doğu’da niye yükseldi' diye araştırıyor" başlıklı köşe yazısında "AK Parti Genel Merkezi’nde telaş var. CHP, AK Parti ile makası kapatıyor" dedi.

Saymaz, "AK Parti, seçim stratejisini belirlemesi için sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı sorumlu olacak bir çalışma grubu oluşturdu. Grubun başına eski AK Parti Ankara Milletvekili Ertan Aydın getirildi" ifadesini kullandı.

Saymaz'ın yazısının bir bölümü şöyle:

"Doğu ve Güneydoğu’da CHP’ye yönelik ilgili artıyor ve bu, araştırmalara yansıyor. Yansıdığı içindir ki AK Parti Genel Merkezi’nde telaş var.

AK Parti, seçim stratejisini belirlemesi için sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı sorumlu olacak bir çalışma grubu oluşturdu. Grubun başına eski AK Parti Ankara Milletvekili Ertan Aydın getirildi. Aydın, geçmişte Erdoğan’a metin yazarlığı ve danışmanlık da yaptı.

Aydın, iki-üç hafta önce bölgede tanınan figürleri arayarak, 'CHP niye oylarını artırıyor, araştırıyoruz' dedi ve görüşlerini sordu. Bazılarından randevu istedi.

Görüştüğü kişiler şu gerekçeleri sıraladı:

'Yasaklar, refahın son bulması, Kürt meselesinde güvenlikçi politika. DEVA ve Gelecek partilerinin Kürt meselesini konuşur hale getirmesi.'

CHP, AK Parti ile makası kapatıyor

AK Parti, CHP’nin yükseliş nedenleri üzerine kafa yorarken, tesadüfe bakın ki, CHP’nin kurduğu Doğu Masası bölge şehirlerini geziyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyet geçen hafta Erzurum, Hakkari ve Van’daydı.

Partiye yeni katılımlar oldu.

Seyahatte CHP’ye özel bir sunum yapıldı.

Bu sunuma göre CHP’nin oyu git gide yükseliyor. Örneğin, bu pazar seçim yapılsa CHP, Gaziantep’te milletvekili sayısını ikiden dörde çıkarıyor. AK Parti ise Erzurum ve Gaziantep’te birinciliğini korusa da oyunu kaybediyor. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun beğenisi artıyor.

Kılıçdaroğlu açık ara önde

HDP’ye yakın bir çizgideki Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin bu ay Doğu ve Güneydoğu’daki 16 şehirde 1501 hanede yüz yüze yaptığı araştırmanın sonuçları da bu verileri doğruluyor. Son seçimde AK Parti’ye oyunu verenlerden yüzde 43’ü görüş değiştirmiş.

Bu pazar seçim olsa…

HDP yüzde 48,6 ile birinci, AK Parti yüzde 20,1 ile ikinci, CHP yüzde 15 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP lideri yüzde 45, Erdoğan yüzde 20,5’e oy alıyor. İmamoğlu yüzde 39,4 oya çıkıyor. Erdoğan, açık farkla kaybediyor.

...

AK Parti’den kopan merkez sağ seçmenlerde ve seçimde ilk kez oy kullanacak olanlarda CHP sempatisi artıyor. İlk kez oy kullanacak seçmende CHP, Gaziantep’te birinci, Erzurum’da ikinci parti.

AK Parti ve CHP arasındaki oy farkı kapanıyor.

Cumhurbaşkanı adaylığında İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun bir adım önünde görünüyor. Kılıçdaroğlu, muhafazakar bölgelerde öne çıkarken, İmamoğlu ile sekülerlerin ilk tercihi.

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