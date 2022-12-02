AKP genel merkezde valileri ağırlıyor: 'Vali beyler vekil oluyor'

Erzurum Pusula gazetesindeki seçimlerle ilgili 'Vali beyler vekil oluyor' başlıklı bir yazı dikkat çekti. Gazetenin yazarı Sevda Güneş çok sayıda valinin AKP'nin genel merkezinde ağırlandığını yazdı.

Milletvekili listelerinde valileri görürseniz şaşırmayın diyen Güneş "Doğu ve Güneydoğu’da kayyum olarak görev yapan başarılı bürokratlar, AK Parti’nin ajandasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Güneş'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde;

"Bu seçimlerde birçok ilin milletvekili listesinde vali adayları görürseniz şaşırmayın. Doğu ve Güneydoğu’da kayyum olarak görev yapan başarılı bürokratlar, AK Parti’nin ajandasında yer alıyor.

Valiler için belirli illerde anket çalışması yapıldı. Halk ile bütünleşen valiler mercek altında alındı. Listeye girmesi mümkün görünenler ile temas sağlandı, fikirleri alındı. Siyasete girmek istemeyen da var hevesli olup teklif gelmeyen de.

***

Seçimlerde kaç yetenekli vali listeye girer bilinmez ama AK Parti’nin bu hamlesi aklında vekillik olmayan birçok valinin iştahını kabarttığını söyleyebiliriz. Şu günlerde genel merkezin teşkilatlardan sorumlu birimleri çok sayıda valiyi ağırlıyor.

Erzurum açısından bir sürpriz olur mu? Bir vali Erzurum’dan listeye girer mi? Bunun cevabını vermek için vakit pek erken ama olur mu olur. Hiç şaşırmam, zira örnekleri yok değil.

Erzurum’da valilik yaptıktan sonra AK Parti kanadından önce Urfa’ya Büyükşehir Belediye Başkanı ardından Kahramanmaraş’tan Milletvekili olan Celalettin Güvenç iyi bir örnek olabilir.

Önümüzdeki süreçte liste savaşları başladığında kulağımıza yeni isimler mutlaka gelecektir. Şimdiden bir tarafa muhtemel vali adaylarını not almanızda fayda var. En azından oy vereceğiniz isimleri önceden araştırmış olursunuz."