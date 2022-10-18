AKP Genel Başkanı'ndan seçim anketi açıklaması: 'Yükselişte olduğunu görüyoruz'

AKP'nin AR-GE birimi tarafından yapılan seçim anketine dair açıklamada bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "AK Parti'nin son yapılan kamuoyu çalışmasında 41,9 oy oranında olduğunu gördük" dedi.

A Haber canlı yayınına katılan Dağ, 6'lı masa hakkında "Benim görüşüm ortak bir aday çıkaramayacakları yönünde" yorumunda bulundu. Dağ'ın 6'lı masaya dair açıklaması şöyle:

''Benim bir süredir siyaset izlediğimde de en son bir araya gelmelerini 2 Ekim'de yaptılar. Uzlaşı ihtimali olacağını düşünmüyorum. Benim görüşüm ortak bir aday çıkaramayacakları yönünde. Orada onlar açısından kolay bir süreç olmayacak. Bizim esas gündemimiz bu değil. Göz ucu ile de olsa, biz bu izlemeyi yapıyoruz. Ama asıl konumuz bu değil. Adayımız belli. Seçim gününe kadar yapacağımız kampanya da belli. Türkiye Yüzyılı ve seçim beyannamesini açıklayacağımız gün, açık havada yapacağımız programlar, televizyon programları bile belli. Müziklere ve filmlere kadar belli. Daha da genişletilebilir tabi."

'AKP'nin 41,9 oy oranında olduğunu gördük'

AKP'nin AR-GE birimi tarafından yapılan seçim anketini de paylaşan Dağ, AKP'nin oy oranının yüzde 41,9 olduğunu öne sürdü.

Dağ konuya dair "Geçen hafta Ar-Ge Başkanımız partimizin oyu ile ilgili bir açıklama yapmıştı. AK Parti'nin son yapılan kamuoyu çalışmasında 41,9 oy oranında olduğunu gördük. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı trendinin yükselişte olduğunu görüyoruz. Bunun eğilimi bizim için önemli" ifadelerini kullandı.