AKP Genel Başkan Yardımcısı'ndan seçim açıklaması: Bayram sonrasını işaret etti

Seçimin öne çekilebileceğini belirten AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Ramazan Bayramı sonrasını işaret etti. Kandemir, "Haziran ayına kalmadan güncelleme yapılabilir. Bayram sonrası seçime gidilebilir" dedi.

A Haber'de katıldığı programda seçim tarihi hakkında konuşan Kandemir, "Seçimlerin esasında tarihi net belli. Fakat bizim şöyle bir yaklaşımımız var. Haziran ortalarında normal seçim takvimi işlediğinde seçimlerin yapılması mümkün. Birkaç gerekçeyle biz seçim tarihinde bir güncellemenin makul olduğunu düşünüyoruz" dedi.

'Bayram sonrası seçime gidilebilir'

Kandemir sözlerine şöyle devam etti:

"Temel gerekçemiz şu biz istiyoruz ki Türkiye'de demokratik standartlar gereği seçime katılım ne kadar yüksek olabilirse biz milletimizin sandığa ulaşımını oy kullanmasını ne kadar maksimum hale getirebilirsek o kadar güzel bir iş yapmış oluruz. Haziran ayına kalmadan güncelleme yapılabilir. Bayram sonrası seçime gidilebilir."

Kandemir'in işaret ettiği tarihe bakıldığında ise 21 Nisan'da başlayacak olan Ramazan Bayramı, 23 Nisan günü sona erecek.