AKP Genel Başkan Yardımcısı'ndan 'kaçış videosu' açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın 'kaçış planı' diye paylaştığı video üzerine açıklama yaptı.
Dağ'ın Twitter'dan paylaştığı mesajlar şu şekilde;
Bugün yine kendisine verilen görevi yerine getirdi...
Kemal Kılıçdaroğlu adlı düşük kabiliyetlere sahip, silik şahıs, partisinde sözü geçmeyen bir grup başkanvekili iken, bir FETÖ klasiği olan kaset kumpası yoluyla CHP'yi ele geçirecek, FETÖnün sözcüsü olacak güce nasıl erişti?
Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ eliyle CHP'ye musallat edilen, FETÖ'nün sözcülüğünü yapmak için CHP'nin başına atanmış, iliştirilmiş bir projedir.
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Ve seni yine sahaya sürüyorlar.
Yalan, çamur ve iftira siyaseti yoluyla gündeme gelmek için her ne yaparsan yap, liderlik yapamayacak silik bir kişilik olduğunu gizleyemeyeceksin.
Cumhurbaşkanımız yine kazanacak.
Sen de bunu mutfağından izleyeceksin."
Bugün yine kendisine verilen görevi yerine getirdi...— HAMZA DAĞ (@avhamzadag) May 24, 2022
Kemal Kılıçdaroğlu adlı düşük kabiliyetlere sahip, silik şahıs, partisinde sözü geçmeyen bir grup başkanvekili iken, bir FETÖ klasiği olan kaset kumpası yoluyla CHP'yi ele geçirecek, FETÖnün sözcüsü olacak güce nasıl erişti?
Bülent Turan'dan açıklamalar
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videoya ilişkin '6’lı masada olup da TÜRGEV/ENSAR açılışlarında olanlar da kaçacak mı' dedi.
6’lı masada olup da TÜRGEV/ENSAR açılışlarında olanlar da kaçacak mı @kilicdarogluk ?!— Bülent TURAN (@turanbulent) May 24, 2022
Allah akıl fikir, biraz da izan versin... pic.twitter.com/pySOZsldKK