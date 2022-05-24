AKP Genel Başkan Yardımcısı'ndan 'kaçış videosu' açıklaması

Bugün yine kendisine verilen görevi yerine getirdi...



Kemal Kılıçdaroğlu adlı düşük kabiliyetlere sahip, silik şahıs, partisinde sözü geçmeyen bir grup başkanvekili iken, bir FETÖ klasiği olan kaset kumpası yoluyla CHP'yi ele geçirecek, FETÖnün sözcüsü olacak güce nasıl erişti?