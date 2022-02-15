AKP Genel Başkan Yardımcısı: Oy oranımız yüzde 37 civarında

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç programında partisinin oy oranını açıkladı.

Özhaseki, "Şu anki oyumuz yüzde 37 civarında. Ama gelecekte atacağımız adımlarla kararsızlardan gelecek destekle yüzde 40'ların üstüne çıkacağız" iddiasında bulundu.

AKP'de birkaç gündür oy oranı tartışması sürüyor. AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Külünk, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in AKP'nin oy oranına ilişkin, "Yüzde 34-36 aralığında bir yerde seyrediyor" şeklindeki açıklamasını isim vermeden eleştirmişti. Külünk, "Anketlerde AK Parti'nin oy aralığını yüzde 34-36 aralığında göstermek sadece politik spekülasyondur ve tuzaktır" demiş ve "AK Parti'de bir 'iletişim oyu' kaybı var ve bu doğru yönetilmezse yavaş yavaş irade oy kaybına dönebilir" ifadelerini kullanmıştı.