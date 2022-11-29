AKP Genel Başkan Yardımcısı: Cumhurbaşkanlığı sistemi revize edilebilir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin revize edilebileceğini, muhalefetin kapıları tamamen kapatma söyleminin yanlış olduğunu ifade etti.

'Deliye anlatsanız anlar'

Hürriyet yazarı Hande Fırat'a konuşan Şen, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın “Erdoğan üçüncü kez aday olamaz” açıklamasına yanıt veren Şen, "Hangi dünyada yaşıyorlar, yeni sisteme göre Erdoğan ikinci kez aday olacak. Deliye anlatsanız anlar" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın İYİP' çağrısı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİP'e yönelik 'masayı terk et' çağrısı sorulan Şen, "Bu ülkenin duvarına taş koyacak, bunu da dışarı söylemeyecek herkesle duvar örmeye varız. Söz konusu çağrı seçim için de olabilir seçim sonrası için de. Siyasi çekişme olur ama memleket meselesi olunca kavga çekişme olmaz. Dün kavga ettiğiniz biriyle, bugün konuşup yürüyebilmelisiniz. Temel hedef tam bağımsız, büyük Türkiye. Bu yola baş koyan herkesle çalışılır" yanıtını verdi.

'Muhalefet kapıları kapatmasaydı her şeyi konuşurduk'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Şen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yaptığı çalışmalara değindi ve "Cumhurbaşkanlığı sisteminin revize edilebileceğini söylüyoruz. Muhalefetin kapıları tamamen kapatma söylemi yanlış. Muhalefet kapıları kapatmasaydı her şeyi konuşurduk" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı sistemini CHP getirseydi, anlata anlata uzaya çıkarırlardı" diyen Şen, şunları söyledi:

"İktidara gelmeleri halinde sistemi en çok onlar savunacak, saray dedikleri Külliye’den de çıkmayacaklar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne sadece biz yaptık diye karşılar. Biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni, onlar da parlamenter sistemi kutsamamalılar."

AKP'nin oy oranı

Şen, açıklamasında AKP'nin oy oranının yüzde 42, Erdoğan’ın oy oranının ise yüzde 52 olduğunu iddia etti.