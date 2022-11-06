AKP Gençlik Kolları Başkanı'ndan Kaan Tangöze'ye: 'Hak arayışı seçime endeksli değildir'

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, AKP'nin "İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye Gençlik Buluşması" etkinliğinde 'Senden Daha Güzel' şarkısının kullanmasına tepki göstermiş, "Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız artık" demişti.

Tangöze, Harbiye'deki konserlerinde, "Sayın Cumhurbaşkanımız, statlarda geziyor işte böyle Z kuşağı için… Onun da haberi yok yani, arkadan ‘Senden daha güzel'i veriyorlar. O ne yapsın, bilmiyor canım. Birileri de çıkıp diyor ki, Duman parçasını vermiş falan filan… Bize soran olmadı arkadaşlar ben o kadarını söyleyeyim size. Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız artık" demişti.

AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ise Kaan Tangöze'nin sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. İnan "Seçimden sonra haklarımızı arayacağız' ifadesi, muhalefetin 'yargılanacaksınız' söyleminin 'sanatçı' lisanıyla dile getirilmiş bir versiyonu gibi olmuştur. Hak arayışı seçime endeksli değildir" ifadesini kullandı.

'DJ'in listesinde yer alan tüm şarkılar bizimle ilişkilendirilemez'

AKP'li İnan'ın açıklaması şöyle:

"Sakarya 'ilk oyum' etkinliğimizde sahne alan DJ Erdem Kınay’ın çaldığı şarkılardan biri Duman grubunun “Senden Daha Güzel” parçası olmuştur. Erdem bey birçok şarkıyla hem Sakarya'da hem de Adana'da çok başarılı bir performans göstermiştir. Kendisine teşekkür ediyoruz.

DJ'in listesinde yer alan tüm şarkılar kurumsal olarak bizimle zaten ilişkilendirilemez. Bir şarķı üzerinden yorum yapılması çok abes bir durum olmuştur. Duman’ın 'Senden Daha Güzel' parçası ve sözleri Gençlik Kollarımızın sloganı veya müziği olmamıştır.

'Seçimden sonra haklarımızı arayacağız' ifadesi, muhalefetin 'yargılanacaksınız' söyleminin 'sanatçı' lisanıyla dile getirilmiş bir versiyonu gibi olmuştur. Hak arayışı seçime endeksli değildir. Ülkemizde hukuk yolu her zaman açıktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."