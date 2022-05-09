AKP döneminde aldığı ihalelerle gündeme gelen Limak Holding'den 'Yolsuzlukla mücadele politikası'

AKP döneminde aldığı ihalelerle ve birçok yolsuzluk haberiyle gündeme gelen Limak Holding, kendi internet sitesinde, “Yolsuzlukla Mücadele Politikası” adıyla bir belge yayınlandı. Belgede, kamu görevlileri ile ilgili olarak, “Kamu görevlileri, maalesef ki bazen kanuna aykırı olarak para, hediye, iltimas veya başka diğer faydaları elde etme amacıyla çalışanlar üzerindeki nüfuzlarını kanuna aykırı olarak kullanabilmektedirler” ifadelerine yer verildi.
Söz konusu belgede şu değerlendirmeler yapıldı:
“Çalışanlara bunun bir suç oluşturduğu ve böyle bir durumda aşağıdaki şekilde davranmaları gerektiği hatırlatılmaktadır: bir Kamu Görevlisi tarafından yerine getirilmemesi durumunda çalışana, diğer bir çalışana, bir yakınına ani bir fiziksel zarar gelmesi muhtemel olan haksız ve kanuna aykırı bir tehdit, zorlama alırlarsa; söz konusu talebi yerine getirmeli ve derhal Uyum Komitesi’ne bildirmelidirler. Çalışanlarının hayatları ve özgürlükleri Limak için en üst derecede önem arz etmektedir. Bu durumda Uyum Komitesi söz konusu suçun tespit edilmesi ve cezalandırılması için soruşturma başlatılmasına sebep olacaktır.
Eğer çalışanlar bir kamu görevlisi tarafından yerine getirilmemesi durumunda Limak’ın faaliyetleri veya malvarlığında ciddi kayıp, zarar veya hasara sebebiyet verme ihtimali yüksek olan haksız ve kanuna aykırı bir tehdit, zorlama alırlarsa, söz konusu talebe direnmeli ve mümkün olan en kısa sürede, derhal durumu Uyum Komitesine bildirmelidirler. Bu durumda Uyum Komitesi söz konusu suçun tespit edilmesi ve cezalandırılması için soruşturma başlatılmasına sebep olacaktır.”
'Günah mı çıkartıyorsun?'
Limak Holding'in yayınlamış olduğu belge üzerine açıklamada bulunan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Bir, günah mı çıkartıyorsun? İki, AKP’ye mesaj mı veriyorsun? Üç, AKP’yi tehdit mi ediyorsun" dedi.
Başarır'ın açıklaması şöyle: