Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davasının Suudi Arabistan'a devredilmesine Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in avukatı tarafından itiraz edildi.
Dava bu ülkeyle "normalleşmek" isteyen AKP iktidarının onayının ardından devredilmişti.
Haber Merkezi
Ali Ufuk Arikan
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
AKP davayı devretmişti, itiraz geldi
AKP'nin Suudi Arabistan'ın talebi sonrası Cemal Kaşıkçı davasını bu ülkeye devretmesine itiraz edildi.
Haber Merkezi
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davasının Suudi Arabistan'a devredilmesine Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in avukatı tarafından itiraz edildi.
Dava bu ülkeyle "normalleşmek" isteyen AKP iktidarının onayının ardından devredilmişti.