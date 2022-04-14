AKP davayı devretmişti, itiraz geldi

AKP'nin Suudi Arabistan'ın talebi sonrası Cemal Kaşıkçı davasını bu ülkeye devretmesine itiraz edildi.

Haber Merkezi

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davasının Suudi Arabistan'a devredilmesine Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in avukatı tarafından itiraz edildi. 

Dava bu ülkeyle "normalleşmek" isteyen AKP iktidarının onayının ardından devredilmişti.

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