AKP seçimlere az bir süre kala CHP'yi mercek altına alıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre AKP, CHP'li belediyeleri inceleyecek ve performansları hakkında bilgi alacak.

Bu kapsamda çalışmanın ilk adresi ise İzmir. AKP kurmayları 25 Temmuz’da İzmir’i yöneten CHP’li Tunç Soyer’in neleri vaat ettiğini, bunlardan ne kadarını hayata geçirdiğine odaklanacak. AKP'nin sonraki adresleri Ankara ve Adana olacak.

Şikayetler sorulacak

AKP, CHP’li 11 büyükşehir belediyesi ile ilgili bir çalışma gerçekleştirecek. AKP kurmayları, İzmir’de 2019 yerel seçimleri öncesinde mevcuttaki belediye başkanının neleri vaat ettiğini ve bunlardan ne kadarını hayata geçirdiği konusunda değerlendirmeler yapacak.

Ayrıca, belediyelere bugüne kadar vatandaşların en çok şikayet ettiği konularla ilgili ne gibi çalışmalar yapıldığı ve hangi adımların atıldığı da araştırılacak. Ve kapsamlı bir rapor hazırlanacak. Daha sonra hazırlanan rapor, kamuoyuna sunulacak.

İzmir’deki değerlendirme toplantısını Ankara ve Adana takip edecek.

