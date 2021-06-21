AKP-CHP arasında '18 milyon büyükbaş hayvan' tartışması

TÜİK'in Meclis İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu'na yaptığı sunumda Türkiye'deki büyükbaş hayvan sayısı tartışma konusu oldu. Sera gazları salımı içinde Türkiye'deki tarım ve hayvancılık faaliyetinin de etki ettiği bilgisi üzerine CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Türkiye'deki büyükbaş hayvan sayısı kaçtır? TÜİK 18 milyon tane büyükbaş hayvan var diyor. Peki, gerçekten Türkiye'de 18 milyon büyükbaş hayvan var mı?” diye itiraz etti. Bunun üzerine AKP'li Erdoğlu CHP'li vekile "Vehbi Bey, inanmıyorsan say kardeşim" yanıtını verdi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, TÜİK yöneticileri, sera gazı salımı içinde tarım ve hayvancılığın yüzde 13 civarında etkisi olduğunu söylerken, Bakırlıoğlu ise kendisinin de Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu olduğunu belirterek, kriter alınan hayvan sayısının doğru olmadığını kaydetti.

Bakarlıoğlu, “Siz bu verileri Tarım ve Orman Bakanlığından alıyorsunuz. Gerçekten bu ülkede 18 milyon büyükbaş hayvan var mı? Ben olmadığını iddia ediyorum. Bu ülkede 18 milyon büyükbaş hayvan yok çünkü” dedi. Bu itiraz üzerine Komisyon Başkanı AKP'li Veysel Eroğlu, “Vehbi Bey, inanmıyorsan say kardeşim” diye laf attı.

'Yapılan hesaplama yanlış'

AKP Konya Milletvekili Halil Etyemez ise bakanlığın verdiği desteklere atıf yaparak, “Kulak küpesine göre hayvan sayısına destek veriliyor” dedi. CHP'li Bakırlıoğlu ise esas konunun sera gazı salımında baz alınan rakam olduğuna dikkat çekerek, “Arkadaşlarımız hayvancılık faaliyetlerinin ne kadar sera gazı salımı yapacağını hesaplıyorlar, yaptıkları hesaplama yanlış bana göre” diye konuştu.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, komisyondaki iddiasını şöyle açıkladı: “Ben istatistik bilimi okudum, yani bir şehirde nüfus artış hızı bellidir, bir hayvan popülasyonunun nüfus artış hızları bellidir, büyükbaş hayvanın hangi işte ölüm, düşük oranı bellidir, ölüm oranı bellidir, hastalık bellidir. Bütün bu oranlar bellidir ve artış hızı bellidir yani geçen sene yüzde 1.6 artmış mesela büyükbaş hayvan sayımız, 2017 yılında 14 milyondan 16 milyona çıkmış yani neredeyse yüzde 15 artış var.Böyle bir artış olması imkansız. Türkiye'de 18 milyon büyükbaş hayvan yok, iddia ediyorum. Ya, bir sayım yapılması lazım. 10 yıldır sayım yapılmıyor, bir kere bir sayım yapalım”