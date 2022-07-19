AKP bu iskeleyi geri istiyor

Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ) Genel Müdürlüğü, Kadir Topbaş'ın başkan olduğu 2005 yılında İstanbul’daki birçok iskeleyi İBB’ye devretmişti. TDİ Genel Müdürlüğü’nün faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre; TDİ, İBB’ye devredilen Beşiktaş’taki Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi’ni geri almak istiyor.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre; TDİ, 653 metrekare büyüklüğündeki tarihi iskeleyi almak için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na 7 Mayıs 2021’de yazı yazdı. Yazıda, “Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan iskelenin 49 yıllığına TDİ Genel Müdürlüğü’ne irtifak hakkı tesis edilip edilemeyeceği yönünde görüş istendiği” belirtildi. Özelleştirme İdaresi’nin TDİ’ye bildirdiği görüş ise açıklanmadı.

Raporda, Milli Emlak Müdürlüğü, 2005 yılında İBB’ye devredilen Haydarpaşa Garı önündeki 664 metrekare büyüklüğündeki Haydarpaşa İskelesi’ni kullanmak için TDİ Genel Müdürlüğü’nden izin istedi. TDİ ise 5 Mayıs 2021’de Milli Emlak Müdürlüğü’ne İBB’nin kullandığı iskelenin kullanımı için izin verilemeyeceğini bildirdi.

'Yolcu indirme platformunu acilen iskeleden kaldırın'

Ayrıca, faaliyet raporunda İBB’nin Beyoğlu Karaköy’deki TDİ’ye ait olan 927 metrekarelik iskele alanına yolcu indirme platformu yerleştirdiği belirtildi. TDİ’den İBB’ye gönderilen yazıda bu yolcu indirme platformunun da “acilen” iskeleden kaldırılması istendi. Raporda, faal olarak kullanılamayan ve çay bahçesi olarak işletilen Üsküdar’daki tarihi Salacak Vapur İskelesi için de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü’nün tahsis talebinde bulunduğu açıklandı.

BirGün’ün İBB kaynaklarından edindiği bilgilere göre, belediye ile TDİ arasında görüşmeler ve yazışmalar devam ediyor. Yazışmalar sürdüğü için İBB yetkilileri açıklama yapmayacaklarını söyledi.

İBB'ye dava açmışlardı

Geçen şubat ayında da CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TDİ yönetiminin İBB’ye devredilen iskeleleri geri almak için girişimlerde bulunduğunu açıklamıştı. CHP’li Setel, “İBB ile TDİ 15 Mart 2005 tarihinde bir protokol yapıyor ve kuruma ait olan iskeleleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devrediyor. Ekrem İmamoğlu 2019 yılında belediye başkanı seçildikten sonra, 2020 yılında bu iskeleleri geri almak için harekete geçiyor. Son olarak 30 gün içinde boşaltmaları isteniyor. İBB bu iskeleleri boşaltmayınca da mahkemeye veriliyor. Türkiye Denizcilik İşletmeleri, yaptığı özelleştirmelerden zarar etti, milyonlarla ifade edilen alacaklarını alamıyor ama şimdi bütün işi gücü bırakmış İBB ile uğraşıyor” ifadelerini kullanmıştı.

TDİ Genel Müdürlüğü, 10 Ağustos 1993 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsamına alındı. TDİ’nin yüzde 49’luk hissesi de Türkiye Varlık Fonu’na devredildi. Kurumun yüzde 51’lik hissesi ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait. Kurumun Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Soran da AKP döneminde İBB iştiraki olan İSTAÇ’ın genel müdürüydü.