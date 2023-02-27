AKP Balıkesir Milletvekili Subaşı Beşiktaş Kongre üyeliğinden istifa etti

AKP Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında taraftarların, ‘hükümet istifa’ sloganlarının ardından Beşiktaş Kongre üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi

AKP Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, dün oynanan Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi taraftarların 'hükümet istifa' sloganlarının ardından kulübün Kongre üyeliğinden istifa etti.

Sosyal medyadan açıklama yapan Subaşı, “Böyle taraftarlık olmaz. Bunun adı; Ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bir zamanda kaos ve kargaşaya zemin hazırlamaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Devlet Başkanımıza yapılan saygısızlığı kınıyorum. 27.02.2023 tarihi ile Beşiktaş kongre üyeliğinden istifa ediyorum” dedi.

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