AKP anayasayla birlikte başkanlık sistemini de yenilemeye hazırlanıyor: 'Meclis'teki atmosferi değerlendirmeliyiz'

AKP, iki hafta önce açıkladığı "25. Yıl Vizyonu"nda başkanlık sisteminde değişikliğe gidileceğini şu sözlerle ilan etmişti:

Sekiz yıllık uygulamanın getirdiği tecrübe dikkate alınarak yeni anayasada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ihtiyaç duyulan revizeler yapılacaktır."

"Çözüm" süreciyle birlikte gündemdeki ağırlığı artan yeni anayasa tartışmaları, sistemde revizyon çalışmalarına hız kazandırdı.

'Meclis'te yeni bir atmosfer ortaya çıktı'

Ekonomim gazetesine konuşan AKP kurmayları, çerçeve yasa ile Meclis'te yakalanan rüzgarı değerlendirmek istediklerini vurguladı ve "gözle görülür" bir revizyon için düğmeye bastıklarını şu sözlerle açıkladı:

Terörsüz Türkiye hedefinde 467 gibi rekor bir oyla kabul edilen çerçeve yasanın ardından, Meclis’te yeni bir atmosfer ortaya çıktı. Yeni bir anayasa değişikliği 467 oy oranını yakalamasa da 400’ü aşkın bir oyla kabul edilir. Bu atmosferi değerlendirmeliyiz. Sistemi nasıl revize ederiz, onun üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tamamen değişmeyecek ama özellikle Meclis’te gözle görülür bir revizyon söz konusu olacak."

AKP'li kurmayların aktardığına göre, bu kapsamda somut değişiklik önerileri içeren bir rapor hazırlandı. Raporda dile getirilen değişikliklerden bazıları şöyle:

Bakanlar parlamenter sistemde olduğu gibi milletvekilleri arasından atanacak, milletvekillikleri devam edecek. Ama komisyonlar ve genel kurulda görüşülen hiçbir teklif ve kararda oy hakları olmayacak. Bakanların kendi alanları ile ilgili yasa tekliflerinin görüşmelerine hem komisyonlarda hem de genel kuruldaki oturumlara katılmaları zorunlu olacak.

Parlamenter sistemde olduğu gibi bakanlar ayda iki kez genel kurulda milletvekillerinin sözlü soru önergelerine yanıt verecek. 15 günde bir Salı günü bir saat denetim konuları görüşülecek. Her ay iki bakan genel kurulda sözlü soru yanıtlamak üzere denetim oturumlarına katılacak. Her yasama yılında tüm bakanların birer kez denetim oturumlarına katılmaları zorunlu olacak.

Cumhurbaşkanı’nın bazı yetkileri, bakanlar kuruluna aktarılacak. Bazı kararlar, Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu kararı ile imzalanacak. Bazı kararlar ise sadece bakanlar kurulunun imzası ile yayımlanacak.

Bakan yardımcılıkları kaldırılarak müsteşarlık sistemi yeniden getirilecek.

'İki seçim arasında 10 puan fark aranacak' iddiası akılları karıştırdı

Gazetenin haberine göre, raporda ele alınan başlıklardan biri de seçim sistemi. Yeni düzenlemeyle Cumhurbaşkanlığı seçiminde "iki tur arasında en az 10 puan fark aranacağı" öne sürüldü.

Nasıl uygulanacağına dair detay verilmeyen bu değişiklik hakkında "kafaların karışık olduğu" belirtildi.

Bahçeli ve Uçum gündeme getirmişti

Başkanlık sisteminde revizyon talebi yeni değil. Sistemin, uygulamaya konulduğu 2018 yılından bu yana sık sık değiştirileceği iddia edildi.

Son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sistemde hukuki düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da özellikle "yüzde 50+1" kuralının ele alınması gerektiğini kaydetti.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.