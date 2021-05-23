AKP 27 Mayıs'ta Yassıada'da toplanıyor

AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı 27 Mayıs Perşembe günü, AKP'nin "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" ismini verdiği Yassıada'da yapılacak.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan 27 Mayıs darbesinin 61. yıldönümünde burada düzenlecek anma programına katılacak. Aynı gün Erdoğan başkanlığında AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı adada yapılacak.

AA'nın haberine göre toplantıya, AKP'nin 81 il ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanlarının katılması bekleniyor.

Yassıada, 1960 darbesi sonrasındaki yargılamalara ev sahipliği yapmıştı. Yargılama süreci Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamıyla sonuçlanmıştı. Kongre merkezi, müzeler, otel, spor salonu gibi yapıların inşa edilmesinin ardından geçen yıl Erdoğan'ın katıldığı törenle açılan adanın ismi "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak değiştirilmişti.