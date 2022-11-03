AKP 100 bin sandık görevlisi belirledi: Erdoğan'la görüşecekler

İstanbul'un 964 mahallesinde kurulacak 31 bin 500 sandıkta görev alacak 100 bin kişi bu ay AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek.

AKP, 2023 seçimlerinde İstanbul'da görev alacak 100 bin sandık görevlisini belirledi.

AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Yüz Yüze 100 Gün" kampanyasıyla 2023 seçimi için saha çalışmalarına hız verilirken, İl Seçim İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 100 bin sandık görevlisi tespit edildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin "Çevrimiçi İstanbul" programında ilk kez açıkladığı, Erdoğan ile sandık görevlilerini buluşturma programına ve sandık görevlisi belirleme sürecine ilişkin detayları AKP İstanbul Seçim İşleri'nden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Şengül Karslı anlattı.