Sözcü yazarı Aytunç Erkin, TBMM’de kabul edilen, kamuoyunda “sansür yasası” olarak anılan, “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin “yalan habere” hapis cezası öngören 29. Maddeyi eleştirdi.

“Yalan haber olduğuna kim karar verecek?” diye soran Erkin, yazısının devamında polis tarafından yalan ihbar üzerine Sözcü muhabirinin evinin basılmasını hatırlattı. “İktidar basın yasasına eklenmesi gerekeni de unutmuş! Unutulanı yazayım: İhbar mektuplarıyla gazetecilerin evleri basılmaz!” diyen Erkin, “Aklıma Fethullahçılar döneminde isimsiz ihbar mektuplarıyla yapılan operasyonlar geldi” dedi.

Erkin yazısında, “Dördüncü kuvvet medya iktidar için de muhalefet için de önemli” notunu düştü.