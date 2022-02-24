Akkuyu'da iş cinayeti: Rus işçi yaşamını yitirdi

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat alanında türbin yapımında kullanılan vincin taşıma halatının kopması üzerine, ağırlık altında kalan Rus uyruklu bir işçinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İş cinayeti Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat alanında bu akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dev vincin tonlarca ağırlıktaki demir bloku taşıyan halatı koptu. Ağır yükün altında kalan ve ismi henüz öğrenilemeyen Rus uyruklu bir işçi yaşamını yitirdi.

Olayın duyulması üzerine işçiler olay yerinde toplandı. Çevrede önlem alınmasından sonra yaşamını yitiren işçinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gülnar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Cumhuriyet savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. (ANKA)