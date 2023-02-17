Akkuyu Nükleer Santral inşaatında işçiler eylemde

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki işçiler, Ocak ayı ücretlerinin ödenmemesi ve yeni yıl zamlarının yapılmadığını belirterek eyleme geçti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan Akkuyu işçileri, bugün eylemlerinin 4.günü olduğunu, hâlâ Ocak ayı ücretlerinin ödenmediğini ve yeni yıl zamlarının yapılmadığını belirttiler.

Ücretlerini talep eden işçiler, uzun süredir karşılarında muhatap bulamadıklarını, şirketin taleplerini karşılamak yerine çeşitli bahanelerle işçileri işten çıkarmaya başladığını ifade ettiler.

Akkuyu işçileri, hem ücretlerini almak hem de zammın istedikleri oranda yapılması için mücadele ettiklerini aktardılar.

📢 #AkkuyuNükleer inşaatında işçiler eylemde



Akkuyu Nükleer Güç Santrali şantiyesinde İntens İnşaat firmasında çalışan işçilerin Ocak ayı maaşları hala ödenmedi, işçilerin yeni yıl zamları yapılmadı. 4 gündür eylem yapan işçiler işten çıkarılıyor.



👇🏼https://t.co/OH1LZFHb1J pic.twitter.com/9mfiAN8Xvj — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) February 17, 2023

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