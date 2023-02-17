Akkuyu Nükleer Santral inşaatında işçiler eylemde

Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında bulunan İntens İnşaat firması işçileri Ocak ayı ücretleri ödenmediği için bugün eylem yaptı.

Patronların Ensesindeyiz

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki işçiler, Ocak ayı ücretlerinin ödenmemesi ve yeni yıl zamlarının yapılmadığını belirterek eyleme geçti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan Akkuyu işçileri, bugün eylemlerinin 4.günü olduğunu, hâlâ Ocak ayı ücretlerinin ödenmediğini ve yeni yıl zamlarının yapılmadığını belirttiler.

Ücretlerini talep eden işçiler, uzun süredir karşılarında muhatap bulamadıklarını, şirketin taleplerini karşılamak yerine çeşitli bahanelerle işçileri işten çıkarmaya başladığını ifade ettiler.

Akkuyu işçileri, hem ücretlerini almak hem de zammın istedikleri oranda yapılması için mücadele ettiklerini aktardılar.

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