Akkuyu Nükleer A.Ş.'den açıklama: Bir işçinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Akkuyu Nükleer A.Ş. dün saat 17.00 sıralarında metal bir yapının montajında çalışan Rus uyruklu bir işçinin metal yapının altında kalarak ağır yaralandığını, sonrasında da hayatını kaybettiğini duyurdu. İşçinin ölüm haberi dün basına yansımıştı.

Açıklama şu şekilde:

24 Şubat 2022 Perşembe günü saat 17:00 civarında, Akkuyu NGS şantiyesinin 1’inci ünitesinin yanında bulunan ön montaj alanında, metal bir yapının montajının yapıldığı sırada taşeron şirket çalışanlarından olan Rus uyruklu bir işçimiz, metal yapının altında kalarak ağır yaralanmış ve hayatını kaybetmiştir.

Konu ile ilgili adli süreç başlamıştır.

Ayrıca özel bir komisyon tarafından olayın nedenleri araştırılmaktadır. Soruşturmanın sonuçlarına göre, iş planlama ve yürütülmesini ihlal eden ya da olaya sebep olan sorumlularla ilgili gereği yapılacaktır.

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. merhumun ailesine ve arkadaşlarına en içten baş sağlığı dileklerini sunmaktadır. Ailesine gerekli her türlü destek sağlanacaktır.

Saygılarımızla…