Akkuyu NGS'de servis kazası: Bir işçi yaşamını yitirdi, 22 işçi yaralandı

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan servis kaza yaptı. Kazada bir kişi yaşamını yitirdi, ikisi ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; kaza, akşam saatlerinde Mersin-Antalya karayolunun Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli mahallesindeki viyadükte meydana geldi. Akkuyu şantiyesinde çalışan işçileri taşıyan 43 ACT 014 plakalı otobüs, karşı yönden gelen 33 KR 401 plakalı özel araca çarparak kayalıklara devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ve özel araçlarla Silifke, Aydıncık ve Bozyazı’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan biri yaşamını yitirirken durumu ağır olan bir kişi de Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

PE: Akkuyu NGS inşaatında işçilerin can güvenliği yok

Patronların Ensesindeyiz Akkuyu Dayanışma Ağı'ndan yapılan açıklamada "Akkuyu NGS inşaatında işçilerin can güvenliği yok!" denildi.

Açıklamada "İhmaller sonucu sürekli ölümlerin yaralanmaların yaşandığı Akkuyu’da servisler de işçiler için birer tehlike kaynağı. Patronların kâr hırsı yüzünden periyodik bakımları yapılmayan, arızalı, koltukları bile yerinden sökülmüş servislerle işçiler iş yerlerine ulaştırılmakta. Bu ihmalin gerekçesi olarak da artan yakıt maliyetleri gösteriliyor. Biz biliyoruz ki tek sebep işçilerin her tür hakkından kısarak daha çok kâr etmek" ifadesine yer verildi.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Pandemi sürecinde dahi sabah akşam yüzlerce işçi uzun servis kuyruklarında bekleyip tıklım tıklım işlerine, kamplarına gittiler. Bu kuyruklarda araçların çarpması sonucu yaralanan çok arkadaşımız var. Bugün de bir servis aracının çarpması sonucunda hayatını kaybedenler oldu.

Bizler PE Akkuyu Dayanışma Ağı olarak Akkuyu Nükleer A.Ş.’ye sesleniyoruz:

Ömrünü tamamlamış servis araçları kullanımdan kaldırılsın.

Periyodik bakımların yapılıp yapılmadığı denetlensin.

Arızalı araçlar onarılmadan servise çıkarılmasın.

Servislerin sayısı arttırılsın, düzenli olarak dezenfekte edilsin.

Şantiye içinde ve dışında hız limitlerine uyulup uyulmadığı denetlensin.

PE Akkuyu İşçileri Dayanışma Ağı"

'İşçiler ölümüne çalışıyor'

DİSK'e bağlı Dev-Yapı-İş Sendikası da kazanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Akkuyu Nükleer Santrali şantiyesinde işçilerin hayatının hiçe sayıldığı bildirdi. Sendikanın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Doğa katliamı yapılarak inşa edilen Akkuyu Nükleer Santrali şantiyesinde işçilerin hayatı hiçe sayılarak üretim baskısı yapılıyor. Ölümle burun buruna çalışmanın olduğu yerde her gün kaza yaşanıyor. Akkuyu şantiyesinde özel bir araç ile işçi servisinin karıştığı kazada yaralanan onlarca işçi bölgedeki hastanelere kaldırıldı. İlgili bakanlığı ve yetkili kurumları önlem almaya, hiçbir kanun kural tanımayan patronlara yaptırım uygulanmaya çağırıyoruz. Biz sessiz kaldıkça devletin hiçbir yaptırım yapmayacağını biliyoruz. Yetkililerin yaptırım uygulaması, denetim yapması bizim tepkimize bağlı. Şantiyede çalışan işçileri yaşmak ve yaşatmak için örgütlenmeye çağırıyoruz. Her türlü tepkiyi anında bastırmaya çalışan şantiye yönetimi, işçileri ölümüne çalışıyor. Devlet bu kanunsuzluğu seyrediyor, şimdiye kadar hiçbir denetim olmadı."

Aynı şantiye bünyesinde 22 Şubat tarihinde de servis kaza yaşanmış ve 40 işçi yaralanmıştı.