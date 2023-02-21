Akit'te yeni skandal: 'Biz yük olduk hakkınızı helal edin'

Akit yazarı Hüseyin Öztürk 21 Şubat tarihli yazısına "Biz yük olduk hakkınızı helal edin" başlığını koyarken, bu cümlenin Erdoğan'a hitaben tedavi gören depremzedelerden birisi tarafından sarfedildiğini yazdı.

Öztürk, Erdoğan'ın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi gören depremzedeleri ziyareti sırasında, bir depremzedenin kendisine şöyle dediğini aktarıyor: “İlk dakikadan itibaren devletimiz yanımızda, Allah razı olsun. Biz yük olduk hakkınızı helal edin”

Öztürk'ün aktarımına göre, Erdoğan depremzedeyi "Ne demek, biz görevimizi yapmaya çalışıyoruz, yapabilirsek inşallah. Biz her zaman ne dedik? Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik" sözleriyle yanıtlıyor. Öztürk aktardığı haberdeki şu cümlelere de yazısında yer vermiş: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gören depremzedeler ve yakınları, sık sık; ‘Allah sizi başımızdan eksik etmesin’ diye dua etti”.

Öztürk, köşe yazısında gerici basından aktardığı haberi şöyle yorumluyor:

“Biz yük olduk hakkınızı helal edin ifadesi; zerre beklentisiz, çok temiz-çok saf-çok ahlaki-çok erdemli-çok edepli ve eşrefi mahlûkat olan insanın en şerefli halidir. Anadolu’yu İslamlaştıran ruh işte bu ruhtur."

Deprem öncesinde yapılmayanlar bir yana, depremin ardından arama, kurtarma ve yardım çalışmalarında devletin gösterdiği zaafiyet ortadayken, yurttaşlardan "devletimize yük olduk" demelerini bekleyen Akit yazarı, elbette bununla yetinmiyor. Konuyu şöyle bağlıyor:

"Depremden bile ders çıkarmamış, milletin yaralarının sarılmasına dâhi tahammülleri olmayan belli siyasi çevrelerin hedefinde işte esas bu inancın ve bilincin yok edilmesi vardır.

Yapabilirler mi? Yapamazlar ama yara açarlar. Para ile tuttukları kişilere deprem bölgesinde “Devlet yok burada” diye bağırtan, “Devlet burada” diye karşı çıkanları da tekmeleyen ama bütün hizmetleri de devlet tarafından görülen malum güruhlara ne denilse kâr etmez. Milletimiz asildir, vakti saati geldiğinde gereken dersi verir, verecektir."



Halk düşmanı politikaları, iktidarın vurdum duymazlığını örtme pratiklerinde bir zirveye böyle ulaşılıyor.

Yandaş tetikçi basın yurttaşların devletten hizmet beklemeyi bırakıp, devlete yük oldukları için Cumhurbaşkanı'ndan helallik istemelerini istiyor.