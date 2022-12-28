Akit'in hedefinde yine aynı AKP'li isim var

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, cemaat vakfındaki çocuk istismarının araştırılması için önerge veren AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'i 'CHP'lilerin ekmeğine kaymak sürmekle' suçladı.

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.'yi henüz altı yaşındayken imam nikahıyla 'evlendirmesi' ve bu çocuğun yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasına tepkiler sürüyor.

Olayın ilk günlerindeki sessizlikleri nedeniyle eleştirilen AKP'liler, dün Meclis Araştırması açılmasını istediler. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve iktidar partisi milletvekilleri tarafından hazırlanan önerge, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.

Bu sefer tepki, kendi 'mahallelerinden' geldi

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Gaz'ı yazacaktım, Özlem Zengin 'Dur' dedi, engelledi" başlıklı yazısında şu sözlere yer verdi:

"(...) Önüme bir haber düştü. Tüm moralim sıfırlandı. Altüst oldum. Neydi moralimi sıfırlayan?

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in öncülüğünde ve büyük ihtimalle onun özel gayretleri ile ve milletvekillerine de ayrıntılı bilgi verilmeden toplanan imzalarla, TBMM’ye verilen araştırma önergesi..

Türkiye, tarihinde ilk defa, 1 trilyon dolara ulaşan bir doğalgaz rezervi buluyor. Bakın Özlem Zengin, tüm dindar insanları rencide edecek şekilde hazırladığı araştırma önergesi ile, CHP’lilerin ekmeğine nasıl kaymak sürüyor:

'Ülkemizde son yıllarda, çocukların temel hak ve özgürlüklerini en üst seviyede güvence altına almak ve onları her türlü..'

Yok canım. Çocukların temel hak ve özgürlükleri ile sorunumuz yok. En üst seviyede güvenceye de itirazımız yok. Bu süslü laflara hiç ihtiyaç yok. 'Direkt söyle Özlem Hanım, derdini' diyorum. Özlem Hanım da ağzındaki baklayı araştırma önergesinde şöyle çıkartıyor:

'Yapılan bu düzenlemelere rağmen maalesef, zaman zaman çocuklarımızın haklarının masuniyeti ile asla bağdaşmayacak müteessif kimi hadiselerin yaşanabildiği gözlemlenmektedir.'

Burada da bir sorun yok aslında, ama Koç’un yanında 41 yıl üst yöneticilik yapan Can Kıraç'ın torununun 14 yaşındaki kıza tecavüzü ve sonrasında ABD'ye kaçırılmasını değil de... CHP'li şu ismin, bu yetkilinin, küçük çocuklara belgeli sarkıntılıklarını değil de..

Düşük yaptığı için psikolojik bunalım geçiren, şimdi 24 yaşındaki bir kızımızın, 18 yıl önce yaşadığını iddia ettiği, büyük ihtimalle de bir 'kurgu'dan ibaret olaya atıf yapılınca..

'Sizin gözleriniz, bu yıl veya geçen yıl yaşanılan olaylara değil de, 18 yıl önce yaşandığı iddia edilen olaylara mı odaklı' diye haykırmak geliyor içimden. (...)"

'AK Parti’de adam kalmadı mı da bu karı seçildi?'

Akit yazarı Vehbi Kara da Zengin için “Eğer Kılıçdaroğlu aday olursa, Erdoğan kesin kazanır. Başka bir aday olursa yine kazanma ihtimali çoktur. Lakin Özlem Zengin gibi laik, LGBT’ci ve Kemalist bir kadın ile seçime girerse; Erdoğan Meclis’te çoğunluğu da kaybedecektir. AK Parti’de adam kalmadı mı da bu karı seçildi?” diye yazmıştı.