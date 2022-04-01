Akit yazarı Beren Saat'i hedef aldı: Senin fuarına gelir, ödül alır, bir de sana küfrederler

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Beren Saati hedef aldı.

Karahasanoğlu "AK Parti’ye yakın olmakla suçladıkları ATO’nun organizesinde düzenlenen.. AK Parti’ye yakın isimlerin yönetiminde olduğunu söyleyip, sabahtan akşama kadar iftiralar savurdukları kurumların öncülüğünde düzenlenen.. Bakanları bile çağırdığınız, ancak onların dahi siyasi konuşma yapmadıkları bir fuarda, n’olursunuz, mantıklı bir cevap verir misiniz: Beren Saat isimli oyuncunun konuşmasını nasıl hazmettiniz?" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilik dönemimde başörtüsünün üstüne peruk takmak zorunda kalan sınıf arkadaşlarım oldu ve geçen yıllar içinde eğitim eşitliğinin sağlanmasına hepimiz çok sevindik. Fakat sonrasında kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, eğitim sistemimiz geriliyor, kadın bakanlığı kapatılıyor, kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde 'Köprülere, yollara bak ne kadar iyi çalışılıyor' cevabını aldık. Basında, sanatta sansüre isyan ettiğimizde 'yüzümüzü hep Batı'ya döndük şimdi birazcık da Doğu'ya bakalım' denildi. O günlerde harekete geçebilecek pek çok kişi göz yumduğu için bugün ülkemizin en değerli üniversiteleri saygınlığını yitiriyor" ifadelerini kullanan Beren Saat'i hedef alan Karahasanoğlu, "Bugün o provokasyonu yapanın, yarın başka provokosyanlar yapacaklara cesaret vereceğini görmüyor musunuz?" dedi.