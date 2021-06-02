Akit, TKP'nin hain planlarını (!) ortaya çıkardı

Yeni Akit'in ülkemizde okuruna en güvenen yayın olduğunu söylersek abartmış olmayız. Okurlarının bu güveni hakedecek kadar sadık olup olmadıklarını biz bilemeyiz ama Akit'in okurları için "ne yazsak inanırlar" diye düşündüğü kesin.

Son günlerin çete/mafya haberlerinden, gazeteci cinayetleriyle ilgili ifşaatlardan ilham aldığı düşünülen Yeni Akit, suikast hazırlığı yaptığı belirlenen TKP'lileri (!) haber yaptı.

Bugün yayınlanan bir haberde TKP'lilerin Sarıgazi'de İHH çalışanlarını tehdit ettiğini yazan Akit, kızıl tehlikenin büyüklüğünü "Suikast hazırlığındaki TKP’liler tutuklanmıştı" arabaşlığıyla ortaya koydu. Akit'in haberine bakılırsa, geçtiğimiz günlerde İstanbul’un 6 ayrı ilçesinde düzenlenen operasyonda; devlet büyüklerine, bürokratlara, siyasi parti ve emniyet hizmet binalarına yönelik saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 6 TKP’li tutuklanmıştı.

Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz TKP yöneticileri, gerici çetelerin yalan haberlerini ciddiye almadıklarını söyledi ve şu değerlendirmeyi yaptı:

"TKP'lilerin şimdiye kadar anayasal protesto haklarını kullandıkları için ya da görüşlerini halka anlattıkları için gözaltına alındıkları, hukuksuz bir biçimde tutuklandıkları oldu. Suikast hazırlığı yapma konusundaysa gerici çetelerin yüklü bir sicili var. Akıllarından geçen bir şey haber dillerine yansımış olabilir."