Akıntıya kapılan imam boğuldu

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Güzelyalı mevkisinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla dalgalı denizde serinlemek için suya giren Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Çakırözü köyünde görevli imam Abdüllatif Kıraç, bir süre sonra akıntıya kapılıp kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Dalgalar nedeniyle güçlükle yürütülen çalışmalardan dün sonuç alınamadı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ekipler, bugün yeniden arama çalışması başlattı. Kıraç'ın (23) cansız bedeni, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince su girdiği noktaya yaklaşık 50 metre mesafede bulundu.

Ekiplerin kıyıya çıkardığı Kıraç'ın cesedi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.