Akın’ın LGBT'leri hedef alan konuşmasının okullarda izletilmesi istendi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın’ın, katıldığı "Aileni ve Neslini Koru" programında yaptığı konuşma tepki çekmişti. Antalya Kumluca Kaymakamı’nın, Akın’ın hem LGBTİ+’lara yönelik söylemlerde bulunduğu hem de Türk Psikiyatri Derneği’ni hedef aldığı konuşmasını okullarda izletmek istediği iddia edildi.

Kaymakam Uğur Kolsuz’un talebi üzerine, Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir’in okul müdürlerinin olduğu gruba, "İlçe Kaymakamımızın tüm okul müdürü arkadaşlara iletilmesini talep ettiği ve çok sevdiği bir öğretmeninin paylaşımı değerli müdürlerim" yazdığı ileri sürüldü.

Birgün'den Berkay Sağol'un haberine göre, Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez olaya tepki gösterdi. Sönmez şunları söyledi:

"Eğitimde son dönemde büyük oranda bilim dışı çalışmalar, yönlendirmeler hakim oldu. Bu konu yerellerde kendini göstermeye başladı. Valilikler ve kaymakamlıklar sürece dahil oldular. Öğrenciler iktidarın temel politikaları doğrultusunda yönlendirilmeye çalışılıyor. Kumluca Kaymakamı hiçbir eğitim süzgecinden geçmemiş bir konuşmayı öğrencilerin dinlemesi için iletiyor. Öğrenciler bir şekilde bunu izlemek zorunda kalıyor. Eğitimde uzaktan yakından hiçbir şekilde yer almaması gereken bilgiler videoda yer alıyor. Tamamen gerçek dışı yaklaşımla hazırlanmış bir konuşma. Eğitim emekçilerinin kabul etmesi mümkün değil. Artık eğitim de içinden çıkılmaz bir hal aldı. Öğrencilerimizin geleceği açısından kötü bir durum. Laik, bilimsel ve demokratik eğitim mücadelemiz sürecek" dedi.

Akın ne demişti?

Yaptığı konuşmada hafız olduğunu açıklayan Akın, cinsiyet değiştirmek için gelenlerin müzik, moda, sinema ve dizilerden 'etkilendiğini' iddia ederek "Yaşları kaç biliyor musunuz? 12 ile 19 yaş arasında. Ve ben şuna eminim yüzde 99'unda hiçbir sorun yok. Yönlendirilmiş, sevdirilmiş, özendirilmiş. Ve şunu diyor çocuklar 'cool gösteriyor'. İsimleri Ebrar, Ayşe, Hümeyra, Betül, Zümra, Meryem, Asiye isimler böyle. Bizim isimlerimiz. Ailesi seküler olanlarda böyle bir kopuş yok. Çünkü anlatılan, yaşatılan hayat onların önünde eğlence için özgürlük için engel değil" ifadelerini kullanmıştı.

Türk Psikiyatri Derneği'ni de hedefine alan Akın, şöyle konuşmuştu:

"Ateizm, deizm, agnostizm manen ölüm. Eşcinsellik toplumsal ölüm, intihar. Üçü de bir çocuk da görülür mü? 400 bin çocuğun üçünde de bu görülüyor. 2030'a kadar bu devam edecek. Çünkü biz yokuz. Biz sosyal medyada yokuz. Bu çağın beş temasından söz ediyorum; eğlence, özgürlük, kadın hakları, hayvan hakları, çevre sevgisi. Çocuklara buradan geliyorlar. Türk Psikiyatri Derneği işin içinde. İntihar lobisi de var. Bir ameliyat 3-4 milyona çıkıyor. Bunu devlet ödüyor.

Bugün Hollanda'nın en fazla ithal ettiği şey yetişkin bezi. BTS, K-POP. Benim imam hatipteki Kur'an kursundaki kardeşim bunların hangisi kız hangisi erkek diye çıldırıyor. Bu 400 bin çocuk seneye 500 olur. Çünkü o taraf cazip. Çocuklarla ilgilenen çıksa bir ayda bu iş tersine dönecek. Arabamda gezdiriyorum çocukları, rol model oluyorum. Ardahanlı bir çocuğa 'Ardahanlıdan ateist mi olur? Senin nenen hala inek sağıyor' diyorum. Çocuğun hoşuna gidiyor."