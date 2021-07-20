Akıncı'dan Erdoğan'a 'külliye' eleştirisi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs parlamentosundaki özel oturumda konuşmuş ve "müjde" dediği "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi" projesini açıklamıştı. Erdoğan ayrıca 500 dönümlük araziye "millet bahçesi" de yapılacağını söylemişti.

Erdoğan'ın açıklamalarına Eski Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan tepki geldi. Akıncı Facebook hesabından paylaştığı açıklamasında, "Devletlerin itibarı binalarının ihtişamı ile ölçülmez. Demokrasisi, özgürlüklere, insan haklarına, hukuka, adalete saygısı, yurttaşlarının refah düzeyi ile ölçülür" dedi.

'Gecekondu' göndermesi

Akıncı ayrıca Erdoğan'ın ''KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın ne doğru dürüst bir binası külliyesi var veya parlamento binası var. Biz bunu KKTC'ye yakıştırmıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bina İngilizlere ait gecekondu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı'nın külliyesi ile ilgili adımın proje çalışmaları bitti inşasına yakında başlıyoruz" ifadelerinde kullandığı 'gecekondu' sözüne de göndermede bulundu.

Akıncı'nın açıklaması şöyle:

"KKTC Cumhurbaşkanlığı ofisi olarak kullanılan binanın yapım tarihi 1939’dur. Dr. Fazıl Küçük’ten başlayarak işlevini günümüze kadar taşıyan bu tarihi binanın hemen yanına 1989 yılında yeni bir bina daha yapıldı. Diğerinden tam 50 yıl daha genç olan bu binayı, bilimsel raporlar ışığında çürüğe çıkıp tehlikeli duruma geldiğinden, 2018 yılında yıktırmak zorunda kaldık.

'Gecekondu' yakıştırması yapılan mütevazi tarihi yapı ise ayakta durmaya devam ediyor. Kuşkusuz ihtiyaca göre, yeri geldikçe yeni binalar yapılabilir; ama toplumlar bunu önceliklerini gözeterek, yasa ve kurallarına uygun biçimde yaparlar. Bir başkasının kararı ve lütfu olarak gerçekleştirmezler. Devletlerin itibarına gelince, binalarının ihtişamı ile ölçülmez. Demokrasisi, özgürlüklere, insan haklarına, hukuka, adalete saygısı, yurttaşlarının refah düzeyi ile ölçülür."