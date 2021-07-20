Akıncı'dan Erdoğan'a 'külliye' eleştirisi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs parlamentosundaki özel oturumda konuşmuş ve "müjde" dediği "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi" projesini açıklamıştı. Erdoğan ayrıca 500 dönümlük araziye "millet bahçesi" de yapılacağını söylemişti.
Erdoğan'ın açıklamalarına Eski Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan tepki geldi. Akıncı Facebook hesabından paylaştığı açıklamasında, "Devletlerin itibarı binalarının ihtişamı ile ölçülmez. Demokrasisi, özgürlüklere, insan haklarına, hukuka, adalete saygısı, yurttaşlarının refah düzeyi ile ölçülür" dedi.
'Gecekondu' göndermesi
Akıncı ayrıca Erdoğan'ın ''KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın ne doğru dürüst bir binası külliyesi var veya parlamento binası var. Biz bunu KKTC'ye yakıştırmıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bina İngilizlere ait gecekondu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı'nın külliyesi ile ilgili adımın proje çalışmaları bitti inşasına yakında başlıyoruz" ifadelerinde kullandığı 'gecekondu' sözüne de göndermede bulundu.
Akıncı'nın açıklaması şöyle: