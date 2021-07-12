Akıncı Üssü davasında verilen hükmün gerekçesi açıklandı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişi hakkında verilen hükmün gerekçesi açıklandı.

AA'da yer alan habere göre, gerekçeli kararda, "Gülen Cemaatinin anayasal düzeni değiştirerek örgüt ideolojisine uygun, cemaat zümresine dayanan, milli olmayan, gayrimeşru bir iktidar oluşturmayı amaçladığı" belirtildi.

Kararda darbe girişiminin, "Fetullah Gülen ve yanındakilerle iletişim halinde olan Akıncı Üssü'ndeki sivil imamların talimatıyla" gerçekleştiği belirtildi.

Kararda, darbe girişimini yöneten siviller Kemal Batmaz'ın Hava Kuvvetleri, Nurettin Oruç'un Jandarma, Hakan Çiçek'in Deniz Kuvvetleri, Adil Öksüz'ün de TSK imamı olduğu belirtildi.