Akinan 'bir kadın Ankara temsilcisi' dedi: Hande Fırat ve eşinden 'Suriye' açıklaması

Hürriyet yazarı Hande Fırat ile eşi Murat Özvardar, "Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar Suriye'de bir sanayi şehrini yağmaladı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Fırat, "Gerçekleri değiştiremezsiniz" derken, eşi Özvardar "Bu deli saçması iddia kendini dezenformasyonun şehvetine kaptırmış bir gazetecinin hezeyanından ibarettir" ifadesini kullandı.

Fırat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Bir meslektaşımın “Bir kadın Ankara temsilcisinin eşi, Suriye'nin yağmalanmasındaki şirketin sahibi adam ya...” iddiası ile sosyal medyada hakaret, yeni iddialar, değişik suçlamalarla karşı karşıya kaldım. Bir de haklı olarak açıklama isteyen bir kesim var.

Söz konusu meslektaşımın bu iddiayı dile getirmesinden sonra adım Emre Uslu tarafından dolaşıma sokuldu. “Hande Fırat 15 Temmuz ödülünü Suriye’de almış” ifadesiyle. Üzülerek takip ettiğim bu gelişmeler ışığında; 1997 yılından beri gazetecilik yapmaktayım. Başka herhangi bir işim olmadı.

'Akçeli işlerle, tuhaf ilişkilerle beni yan yana getirme çabaları sonuç vermez'

İş insanı bir babanın kızıyım. Fransız kolejinde okudum. Maddi sıkıntı çekmedim. Beni bilen bilir. Akçeli işlerle, tuhaf ilişkilerle beni yan yana getirme çabaları sonuç vermez.

Eşim bir iş insanıdır. Ailesinden beri gelen kapsamlı iş birikimiyle benimle evlenmeden önce de iş insanıydı, şimdi de iş insanı.

Benimle evlenene kadar yaklaşık 35 yıl yürüttüğü işlerinde nasıl bana ihtiyaç duymadıysa, evlendikten sonra da ihtiyaç duymadı.

Bu meslekte nasıl davranılması gerektiğini bilecek kadar uzun zaman geçirdiğimi düşünmekteyim.

'15 Temmuz’a bağlayan çevrelere gelince kızgınlığınızı anlıyorum'

Her seferinde bir iddia ya da suçlamayı getirip 15 Temmuz’a bağlayan çevrelere gelince… Kızgınlığınızı anlıyorum. Ama oradan da bir şey çıkmaz.

15 Temmuz bir terör örgütünün darbe girişimiydi. Ben de bir gazeteci olarak mesleğimin gereği gibi hareket ettim. Bugün olsa yine aynı şekilde hareket ederim.

Buradan prim yapmaya kalkanlara da, bunu bir senaryo gibi yansıtmaya çalışan yarası olanlara da sadece şunu söylüyorum; “Gerçekleri değiştiremezsiniz. Benim hiçbir şeyden korkum yok.”

Özvardar: Eşimin sosyal medyada hedef gösterilmesi nedeniyle iddialara cevap verme gereği duydum

Özvardar ise şu ifadeleri kullandı:

"Serdar Akinan isimli şahıs katıldığı TV programında Suriye’nin Türkiye tarafından yağmalandığını, fabrikaların sökülüp getirildiğini, insanlığa karşı suç işlendiğini, yağmalamadaki şirket sahibinin ise Ankara temsilcisi bir kadın gazetecinin eşi olduğunu iddia etmiştir.

Değerli kamuoyu, Eşim Hande Fırat’ın Hürriyet Ankara Temsilcisi olması ve sosyal medyada hedef gösterilmesi nedeni ile bu mesnetsiz iddialara cevap verme gereği duydum.

Gönül rahatlığı ile söylemek isterim ki; bu güne kadar Suriye’den ya da başka bir ülkeden bir fabrika ya da başka bir bina tesis vb söküp Türkiye’ye ya da herhangi bir ülkeye taşımadım.

'Eş üzerinden tanımlama yapmış olması da hem ahlaksızlık hem de operasyon gazeteciliği'

Bu deli saçması iddia kendini dezenformasyonun şehvetine kaptırmış bir gazetecinin hezeyanından ibarettir.

Serdar Akinan’ın hayal ürünü iddialarına bölgedeki Türkiye düşmanı çevrelerin kaynaklık ettiği kesindir. Bu saçma iddiaları dile getirirken hangi iş adamından bahsettiğini mertçe söylemek yerine “eş” üzerinden tanımlama yapmış olması da hem ahlaksızlık hem de operasyon gazeteciliğidir. Türkiye düşmanlarının Hande Fırat’a olan kin ve nefreti kamuoyunun malumudur.

10 Yıldır dünya Suriye’deki katliamlara seyirci kalırken, bölgedeki hastaneler okullar bile bombalanmışken, Suriyeli mazlumlara elini uzatan ve orada güvenli yaşam alanları oluşturan tek ülke olan Türkiye’yi yağmacılıkla suçlayan ve absürt iddiasını renklendirmek için iftira atmaktan çekinmeyen bu şahısla yargı önünde hesaplaşacak olmakla birlikte müfteriyi öncelikle siz değerli kamuoyunun vicdanına havale ediyorum. Saygılarımla"

Serdar Akinan ne demişti?

Gazeteci Serdar Akinan, Suriye’deki sanayi tesislerinin yağmalandığını anlatırken bir bakanın kardeşi ile bir gazetenin Ankara temsilcisinin eşinin de bu işin içinde olduğunu söyledi.

Gazeteci Serdar Akinan, bir belgesel çekimi için bulunduğu Suriye’de edindiği bilgileri aktarırken, ülkedeki sanayi tesislerinin ve zeytinyağının yağmalandığına ilişkin çarpıcı ayrıntıları dile getirdi.

KRT TV’de katıldığı programda Serdar Akinan, şunları anlattı:

“Ben bir begeselle uğraşıyorum, IŞİD belgeseli, Türkiye’ye IŞİD saldırıları gibi bir şey. 15 gündür ben bölgede, Güneydoğu’da geziyorum. Öyle şeyler konuşuluyor ki… Araziye çıkınca görüyorsun. İnanamayacağınız isimler Suriye’nin yağmalanmasında, çok ünlü bir gazetecinin eşi olduğu söyleniyor. Fabrikayı yağmalamış. Gidiyorsun, çok üst düzey bir, çok üst düzey bir adamın oğlu, PKK’nin kontrol ettiği… (Araya girilip hangi gazeteci olduğu soruluyor) Bir kadın Ankara temsilcisinin eşi, Suriye’nin yağmalanmasındaki şirketin sahibi adam ya… Bir sanayi bölgesi, insanlığa karşı suçlarda yargılanacak boyutta. Bir ülkenin bir sanayi tesisini, ya İzmit bölgesini yağmalıyorsun… Suriye’nin en önemli sanayi tesislerinin bulunduğu bölge yağmalandı. Sökülüp fabrikalar getirildi. Bu operasyonu yapan firmanın sahibinden bahsediyorum. Bunun Ankara’daki ilişkileri kim. Bunun eşi, gazeteci hanımefendi kimlerle ne kadar ilişki içinde.”

Murat Özvardar kimdir?

1952 yılında Manisa'da kurulan Özvardar şirketlerinin başında olan Murat Özvardar ünlü bir patron. Beyaz eşya, inşaat, mobilya, otomotiv ve enerji sektörlerinde faaliyet göstermekte olan şirketin başında olan Murat Özvardar ile gazeteci Hande Fırat evlidir.

Hande Fırat kimdir?

Hande Fırat, Cemaatin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile FaceTime üzerinden yaptığı bağlantı ile akıllara kazındı.

Hande Fırat Kanal D'de yaptığı stajla televizyonculuk hayatı başladı. Hande Fırat sırasıyla Kanal D, NTV ve BRT‘de çalıştı.

1999 yılının Kasım ayında da Başbakanlık Muhabiri olarak CNN TÜRK'te başladı.

CNN TÜRK Ankara Haber Müdürü görevinin ardından, 2011 yılında CNN TÜRK Ankara Temsilcisi görevine getirildi.

2014 yılında ise Kanal D'nin de Ankara Temsilciliğine getirilerek, Doğan TV Ankara Temsilciliğine atandı.

Hande Fırat, Fransızca ve İngilizce biliyor.