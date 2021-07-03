Tunus açıklarında bir sığınmacı botu alabora oldu, en az 43 sığınmacı yaşamını yitirdi.
Faciadan 84 sığınmacının ise ise kurtarıldığı belirtiliyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Akdeniz'de sığınmacı faciası: 43 kişi yaşamını yitirdi!
Akdeniz açıklarında bir göçmen botu alabora oldu, en az 43 sığınmacı yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
Tunus açıklarında bir sığınmacı botu alabora oldu, en az 43 sığınmacı yaşamını yitirdi.
Faciadan 84 sığınmacının ise ise kurtarıldığı belirtiliyor.