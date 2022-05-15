Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7,8 kilometre olarak açıklandı.
Rasathane'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda depremin saat 08.34'te meydana geldiği bildirildi.
Haber Merkezi
Berkay Kemal Önoğlu
Haber Merkezi
Akdeniz'de deprem
Akdeniz'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.
Haber Merkezi
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7,8 kilometre olarak açıklandı.
Rasathane'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda depremin saat 08.34'te meydana geldiği bildirildi.