Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

Haber Merkezi

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7,8 kilometre olarak açıklandı.

Rasathane'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda depremin saat 08.34'te meydana geldiği bildirildi.

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