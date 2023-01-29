Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem: Hatay ve çevresinde hissedildi

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz’de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 19.12’de meydana gelen depremin derinliği 18,35 kilometre olarak açıklandı. Deprem, Hatay ve çevre illerden de hissedildi. 