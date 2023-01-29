Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem: Hatay ve çevresinde hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz’de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 19.12’de meydana gelen depremin derinliği 18,35 kilometre olarak açıklandı. Deprem, Hatay ve çevre illerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 29, 2023
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-01-29
Saat:19:12:39 TSİ
Enlem:35.884 N
Boylam:35.784 E
Derinlik:18.35 km
Detay:https://t.co/4gdQLBdSoJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi